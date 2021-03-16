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    Мессі встановив приголомшливий рекорд в чемпіонаті Іспанії

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    Ліонель Мессі встановив чергове досягнення - Мессі встановив приголомшливий рекорд в чемпіонаті Іспанії
    Ліонель Мессі встановив чергове досягнення
    фото з відкритих джерел

    Аргентинський нападник забиває не менше 20 м’ячів протягом 13 сезонів поспіль

    Ліонель Мессі відповів свої рекордом на досягнення нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду, котрий в уїк-енд став найкращим бомбардиром в історії футболу. На 13-й хвилині матчу з «Уескою» (4:1) капітан «Барселони» забив гол красивим обвідним ударом з середньої дистанції. Це взяття воріт стало для аргентинця 20-м у сезоні. Таким чином, Мессі став єдиним гравцем в історії Прімери, який забивав 20 і більше голів в 13 сезонах поспіль.

    Крім того, зустріч з «Уескою» стала для Мессі 767-ю офіційною грою в складі каталонців. За кількістю проведених за синьо-гранатових матчів Ліонель зрівнявся з рекордсменом клубу – Хаві.

    У 767 матчах у всіх турнірах в складі «Барселони» Мессі забив 661 гол і віддав 263 гольові передачі.

    Після 27 туру «Барселона» обійшла «Реал» і з 59 очками посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Лідирує «Атлетіко» - 63 очки, у «Реала» - 57.

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    Теги: рекорд Ліонель Мессі ФК Барселона
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