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    Українка розбила росіянку і зіграє з першою ракеткою світу на Australian Open

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    Леся Цуренко зустрінеться з Ешлі Барті - Українка розбила росіянку і зіграє з першою ракеткою світу на Australian Open
    Леся Цуренко зустрінеться з Ешлі Барті
    фото з відкритих джерел

    Леся Цуренко в блискучому стилі пройшла кваліфікацію

    Українка Леся Цуренко впевнено пройшла кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії. У вирішальному матчі за вихід до основної сітки наша тенісистка розбила представницю Росії Еліну Аванесян, яка днем раніше вибила з турніру українку Катерину Козлову.

    Для перемоги Лесі знадобилося трохи більше години – вона оформила 7 брейків та програла 3 гейми на подачі - 6:4, 6:0.

    В першому колі Цуренко зустрінеться з першою ракеткою світу Ешлі Барті. Вона зустрічалася з австралійкою в першому колі Australian Open у 2020 році і поступилася в трьох сетах.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко
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    Українка розбила росіянку і зіграє з першою ракеткою світу на Australian Open