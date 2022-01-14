Українка розбила росіянку і зіграє з першою ракеткою світу на Australian Open
Леся Цуренко в блискучому стилі пройшла кваліфікацію
Українка Леся Цуренко впевнено пройшла кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії. У вирішальному матчі за вихід до основної сітки наша тенісистка розбила представницю Росії Еліну Аванесян, яка днем раніше вибила з турніру українку Катерину Козлову.
Для перемоги Лесі знадобилося трохи більше години – вона оформила 7 брейків та програла 3 гейми на подачі - 6:4, 6:0.
В першому колі Цуренко зустрінеться з першою ракеткою світу Ешлі Барті. Вона зустрічалася з австралійкою в першому колі Australian Open у 2020 році і поступилася в трьох сетах.
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