Українка розбила росіянку і зіграє з першою ракеткою світу на Australian Open

Леся Цуренко в блискучому стилі пройшла кваліфікацію

Українка Леся Цуренко впевнено пройшла кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії. У вирішальному матчі за вихід до основної сітки наша тенісистка розбила представницю Росії Еліну Аванесян, яка днем раніше вибила з турніру українку Катерину Козлову.

Для перемоги Лесі знадобилося трохи більше години – вона оформила 7 брейків та програла 3 гейми на подачі - 6:4, 6:0.

В першому колі Цуренко зустрінеться з першою ракеткою світу Ешлі Барті. Вона зустрічалася з австралійкою в першому колі Australian Open у 2020 році і поступилася в трьох сетах.