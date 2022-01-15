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    Шевченка звільнили з роботи в «Дженоа»

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    Шевченка звільнили з роботи в «Дженоа»

    Український тренер не виграв з командою жодного матчу

    Андрія Шевченка попросили звільнити посаду головного тренера «Дженоа». Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

    Українець очолив команду 7 листопада та зміг здобути з нею лише одну перемогу - в Кубку Італії над «Салернітаною».

    Наразі стало відомо, що кандидатами на пост тренера «Дженоа» є Давіде Баллардіні та Роландо Маран, які тренували команду раніше та все ще пов'язані з нею контрактом.

    В чемпіонаті Італії команда з Генуї тричі зіграла внічию та зазнала шістьох поразок.

    Раніше Шевченко прокоментував свою можливу відставку.

    Тим часом стала відома сума відступних за передчасне розірвання контракту з тренерським штабом українця.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченка звільнили з роботи в «Дженоа»