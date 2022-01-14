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    В Португалії перевіряють, яким чином Абрамович став громадянином їхньої країни

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    Роман Абрамович став португальцем - В Португалії перевіряють, яким чином Абрамович став громадянином їхньої країни
    Роман Абрамович став португальцем
    фото з відкритих джерел

    Власник «Челсі» і колишній губернатор Чукотки, як виявилося, є португальцем

    Колишній губернатор Чукотки і власник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович потрапив у скандал. Російський бізнесмен, виявляється, є нащадком сефардських євреїв. За програмою їхньої натуралізації він отримав португальське громадянство. Про це повідомляє Reuters.

    Міністерство Юстиції Португалії, за інформацією видання, проводить перевірку, яким чином Абрамович став громадянином їхньої країни. Ця процедура є стандартною, і вона застосовується в разі виникнення підозр про можливе порушення правил надання громадянства.

    Прессекретар Абрамовича заявила, що сторона російського мільярдера вітає перевірку, тому що вона лише продемонструє, що громадянство Португалії було отримано відповідно до правил.

    Сефардських євреїв прогнали з Іспанії та Португалії в ХV столітті. Вони оселилися в Нідерландах, Італії та балканських країнах. Пізніше більшість з них переїхали в Ізраїль, США та Південну Америку.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі
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    В Португалії перевіряють, яким чином Абрамович став громадянином їхньої країни