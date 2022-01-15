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    Зеленський зробив пропозицію Андрію Шевченку

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    Зеленський запропонував Андрію Шевченку повернутися додому - Зеленський зробив пропозицію Андрію Шевченку
    Зеленський запропонував Андрію Шевченку повернутися додому
    фото з відкритих джерел

    Президент закликав Шевченка повертатися працювати в Україну

    Президент України Володимир Зеленський зробив пропозицію відомому футбольному тренеру Андрію Шевченку, якого звільнили з посади головного тренера італійського клубу «Дженоа». Про це Зеленський написав на своїйт сторінці у Facebook.

    «Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Тому нехай це буде лише «перший клубний млинець нанівець» на початку великої кар'єри великого тренера. Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим!» – написав Зеленський.

    Він закликав Шевченка повертатися працювати в Україну.

    «І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому…» – зазначив Зеленський.

    Раніше Шевченко прокоментував свою можливу відставку.

    Тим часом стала відома сума відступних за передчасне розірвання контракту з тренерським штабом українця.

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    Теги: ГРУ Європа Андрій Шевченко Володимир Зеленський Facebook президент
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    Зеленський зробив пропозицію Андрію Шевченку