Зеленський зробив пропозицію Андрію Шевченку

Президент закликав Шевченка повертатися працювати в Україну

Президент України Володимир Зеленський зробив пропозицію відомому футбольному тренеру Андрію Шевченку, якого звільнили з посади головного тренера італійського клубу «Дженоа». Про це Зеленський написав на своїйт сторінці у Facebook.

«Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Тому нехай це буде лише «перший клубний млинець нанівець» на початку великої кар'єри великого тренера. Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим!» – написав Зеленський.

Він закликав Шевченка повертатися працювати в Україну.

«І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому…» – зазначив Зеленський.

Раніше Шевченко прокоментував свою можливу відставку.

Тим часом стала відома сума відступних за передчасне розірвання контракту з тренерським штабом українця.