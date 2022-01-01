Миколенко переніс прощання з «Динамо»

Гравець «Евертона» збере команду влітку

Віталій Миколенко нарешті оголосив про те, що в 2022 році забиватиме голи вже не П’ятову чи Різнику в чемпіонаті України, а Льорісу та Де Хеа в англійській Прем’єр-лізі. Киянин став першою ластівкою з команди «Динамо», яка будується на власних вихованцях.

Контракт з «Евертоном» Віталій Миколенко уклав до 2026 року. За цей час він заробить 13,5 млн євро.

Віталій не зміг попрощатися з динамівцями, бо більшість знаходиться у відпустках. Але пообіцяв усіх зібрати влітку.