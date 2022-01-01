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    Миколенко переніс прощання з «Динамо»

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    Віталій Миколенко став гравцем провідного англійського клубу - Миколенко переніс прощання з «Динамо»
    Віталій Миколенко став гравцем провідного англійського клубу
    фото з відкритих джерел

    Гравець «Евертона» збере команду влітку

    Віталій Миколенко нарешті оголосив про те, що в 2022 році забиватиме голи вже не П’ятову чи Різнику в чемпіонаті України, а Льорісу та Де Хеа в англійській Прем’єр-лізі. Киянин став першою ластівкою з команди «Динамо», яка будується на власних вихованцях.

    Контракт з «Евертоном» Віталій Миколенко уклав до 2026 року. За цей час він заробить 13,5 млн євро.

    Віталій не зміг попрощатися з динамівцями, бо більшість знаходиться у відпустках. Але пообіцяв усіх зібрати влітку.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віталій Миколенко
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    Миколенко переніс прощання з «Динамо»