«Шахтар» досяг згоди на перехід бразильського гравця «Аякса»

Нерес зацікавлений у трансфері, залишилося владнати деякі деталі

Лідер чемпіонату України донецький «Шахтар» близький до першої в зимове трансферне вікно угоди з новим гравцем. Півзахисник «Аякса» Давід Нерес дав згоду на перехід і тепер чекає, коли останні деталі владнають між собою клуби.

Як повідомляє todofichajes, зірковий час бразильця припав на минулий сезон. Проте зі старту нового Нерес втратив місце в основному складі і тепер переважно виходить на заміну. Видання також інформує, що клуб Ріната Ахметова збільшив пропозицію за трансфер до 15 млн євро.

Нерес – вихованець «Сан-Паулу». Він перейшов до «Аякса» у січні 2017-го за €12 млн. Цього сезону Давид забив чотири голи і віддав дві гольові передачі у 22 матчах за «Аякс» у всіх турнірах. Також на його рахунку один гол та одна передача у семи матчах за збірну Бразилії.

Раніше стало відомо, що атакувальним півзахисником «Шахтаря» Михайло Мудриком зацікавився англійський «Брентфорд». Середняк чемпіонату Англії вже зробив «гірникам» привабливу фінансову пропозицію.