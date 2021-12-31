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    «Шахтар» досяг згоди на перехід бразильського гравця «Аякса»

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    Давід Нерес готовий залишити Нідерланди - «Шахтар» досяг згоди на перехід бразильського гравця «Аякса»
    Давід Нерес готовий залишити Нідерланди
    фото з відкритих джерел

    Нерес зацікавлений у трансфері, залишилося владнати деякі деталі

    Лідер чемпіонату України донецький «Шахтар» близький до першої в зимове трансферне вікно угоди з новим гравцем. Півзахисник «Аякса» Давід Нерес дав згоду на перехід і тепер чекає, коли останні деталі владнають між собою клуби.

    Як повідомляє todofichajes, зірковий час бразильця припав на минулий сезон. Проте зі старту нового Нерес втратив місце в основному складі і тепер переважно виходить на заміну. Видання також інформує, що клуб Ріната Ахметова збільшив пропозицію за трансфер до 15 млн євро.

    Нерес – вихованець «Сан-Паулу». Він перейшов до «Аякса» у січні 2017-го за €12 млн. Цього сезону Давид забив чотири голи і віддав дві гольові передачі у 22 матчах за «Аякс» у всіх турнірах. Також на його рахунку один гол та одна передача у семи матчах за збірну Бразилії.

    Раніше стало відомо, що атакувальним півзахисником «Шахтаря» Михайло Мудриком зацікавився англійський «Брентфорд». Середняк чемпіонату Англії вже зробив «гірникам» привабливу фінансову пропозицію.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Аякс Давід Нерес
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    «Шахтар» досяг згоди на перехід бразильського гравця «Аякса»