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    Роналду голом привітав Фергюсона з 80-річчям

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    Кріштіану Роналду не втомлюється забивати - Роналду голом привітав Фергюсона з 80-річчям
    Кріштіану Роналду не втомлюється забивати
    фото з відкритих джерел

    Португальський нападник обійшов в рейтингу бомбардирів «Манчестер Юнайтед» Сульшера

    «Манчестер Юнайтед» в 20 турі чемпіонату Англії приймав «Бернлі» і здобув перемогу – 3:1. Гол і результативну передачу в матчі зробив нападник господарів Кріштіану Роналду. Таким чином, на його рахунку стало 92 голи і він обійшов в рейтингу найкращих бомбардирів команди колишнього форварда і тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера, на рахунку якого 91 забитий м’яч у Прем’єр-лізі.

    Якщо рахувати голи в усіх турнірах, то на рахунку португальця стало 132 голи за англійський клуб і він вийшов на 14 місце в рейтингу голеадорів команди. Найкращим бомбардиром в історії «Манчестер Юнайтед» є Вейн Руні – 253 голи. Понад 200 голів також забили Боббі Чарльтон (249), Денис Лоу (237) та Джек Роулі (211).

    Після гри Роналду привітав з 80-річчям легендарного тренера «МЮ» Алекса Фергюсона, під керівництвом якого Кріштіану отримав перший «Золотий м’яч».

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    Раніше, нагадаємо, Роналду офіційно визнали найкращим бомбардиром в історії футболу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Манчестер Юнайтед Алекс Ферґюсон
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    Роналду голом привітав Фергюсона з 80-річчям