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    Гравця збірної України представили як нову зірку англійського «Евертона»

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    Віталій Миколенко перейшов до одного з провідних англійських клубів - Гравця збірної України представили як нову зірку англійського «Евертона»
    Віталій Миколенко перейшов до одного з провідних англійських клубів
    фото з відкритих джерел

    Віталій Миколенко уклав контракт з англійським клубом до 2026 року

    Віталій Миколенко, тепер вже колишній захисник київського «Динамо», офіційно перейшов до англійського «Евертона». Сума трансферу склала 23 млн євро.

    За новий клуб 22-річний гравець збірної України виступатиме до 2026 року. За цей час він має заробити близько 20 млн євро.

    Віталій народився у Черкасах, ази футболу пізнавав у ДЮФШ «Динамо» імені Валерія Лобановського. За «Динамо» U19 дебютував ще до випуску з Академії – 29 травня 2016 року, у день свого 17-річчя, у поєдинку з «Іллічівцем». А трохи більше, ніж через рік, 20 серпня 2017-го, провів уже перший матч в основному складі «біло-синіх», вийшовши на заміну на 7-й хвилині домашнього матчу з кам'янською «Сталлю».

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    За чотири роки, проведені в основному складі «Динамо», Віталій став незамінним виконавцем на лівому фланзі оборони, за потреби закриваючи і позицію центрального захисника. Загалом у всіх турнірах Миколенко провів за «Динамо» 132 матчі, в яких забив 7 м'ячів, повідомляє пресслужа київського клубу.

    За цей час футболіст став чемпіоном України 2021-го, двічі володарем Кубка (2020-го та 2021-го) та тричі Суперкубка (2018-го, 2019-го та 2020-го) країни.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Евертон»
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    Гравця збірної України представили як нову зірку англійського «Евертона»