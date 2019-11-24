Мілевський виграв чемпіонство разом з «Динамо» (фото)



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Артем Мілевський Фейсбук

Колишній форвард київського «Динамо» став чемпіоном Білорусі

Колишній нападник київського «Динамо» і збірної України Артем Мілевський виграв титул чемпіона Білорусі в складі команди «Динамо-Брест».

У домашньому матчі 29-го туру чемпіонату країни динамівці з Бреста перемогли вдома «Вітебськ» - 1:0. Мілевський відіграв весь поєдинок. Новачок команди та колишній динамівець Києва Євген Хачеріді участі в поєдинку не брав.

Перемога гарантувала «Динамо-Брест» перший в історії чемпіонський титул. До цього найвищим досягненням клубу була бронза 1992 року.

«Динамо-Брест» перервало 13-річну чемпіонську гегемонію БАТЕ.

Етнічний білорус Артем Мілевський виступав за київське «Динамо» з 2002 по 2013 рік. Чотириразовий чемпіон України.

«Для мене це чемпіонство особливе. Я став чемпіоном там, де народився», - прокоментував після матчу успіх Мілевський в ефірі білоруського ТБ.