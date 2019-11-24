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    Мілевський виграв чемпіонство разом з «Динамо» (фото)

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    Артем Мілевський&nbsp; - Мілевський виграв чемпіонство разом з «Динамо» (фото)
    Артем Мілевський 
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    Колишній форвард київського «Динамо» став чемпіоном Білорусі

    Колишній нападник київського «Динамо» і збірної України Артем Мілевський виграв титул чемпіона Білорусі в складі команди «Динамо-Брест».

    У домашньому матчі 29-го туру чемпіонату країни динамівці з Бреста перемогли вдома «Вітебськ» - 1:0. Мілевський відіграв весь поєдинок. Новачок команди та колишній динамівець Києва Євген Хачеріді участі в поєдинку не брав.

    Перемога гарантувала «Динамо-Брест» перший в історії чемпіонський титул. До цього найвищим досягненням клубу була бронза 1992 року.

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    Етнічний білорус Артем Мілевський виступав за київське «Динамо» з 2002 по 2013 рік. Чотириразовий чемпіон України.

    «Для мене це чемпіонство особливе. Я став чемпіоном там, де народився», - прокоментував після матчу успіх Мілевський в ефірі білоруського ТБ.

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    Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський ФК «Динамо» (Брест)
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