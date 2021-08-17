Міністр спорту прокоментував претензії Беленюка

Олімпійський чемпіон збирає скарги від олімпійців, профільний міністр каже: «хай збирає»

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю «Главкому» відреагував на ініціативу олімпійського чемпіона і народного депутата Жана Беленюка зібрати скарги від спортсменів щодо організації виступу на Іграх з української сторони. За словами чиновника, конфлікту між ним та Беленюком немає, а в діях борця греко-римського стилю бачить лише позитив.

«Так це ж добре, нехай збирає. Дізнаємося заодно, яка ситуація в інших федераціях. Мені не соромно перед жодною з них, бо всі ті плани, які вони прописали, які кошти вони просили від держави та міністерства, ми все надали. Якби, наприклад, Федерація легкої атлетики сказала, що їм потрібен мільйон для підготовки до Олімпійських ігор, а міністерство їм виділило лише сто тисяч, через що вони не змогли поїхати на тренування за кордон, можна було б про щось говорити. Але ми надали повністю всі кошти. Все обладнання закупили, яке просила кожна федерація. Я це контролював особисто та кожного понеділка збирав наради та розпитував, що потрібно. Якщо федерації рекомендували нам тренерів, а вони не підготували спортсменів або підготували не так, як треба, або десь не витримали тиск… Треба розмовляти вже з федерацією. Я ж не готую спортсменів», – сказав він.

Міністр також повідомив, що небагато федерацій з видів спорту хочуть більшої автономії.

«Ви ж бачите, скільки останнього часу людей говорить, що потрібно давати більшу автономію федераціям. Та будь ласка – приходьте, беріть кошти, напряму використовуйте їх та відповідайте. Але чомусь небагато федерацій хоче долучатися до цього експерименту, – розповів міністр спорту. – Федерації використовують державні кошти, тому, звісно, можливі перевірки. Це ж гроші платників податків, тому з ними треба поводитися дуже обережно».

Раніше очільник Міністерства спорту прокоментував ймовірність своєї відставки.

Нагадаємо, Беленюк відкрито заявив про проблеми з організацією участі українських спортсменів на Іграх та необхідність роботи над помилками.

Також міністр розповів, як формувався список української делегації в Японію і які види спорту зазнали фіаско на Іграх-2020.

Нагадаємо, Україна показала найгірший результат в медальному заліку на Олімпіадах.