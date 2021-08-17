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    Помер видатний український легкоатлет, який двічі вигравав Олімпіаду

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    Володимир Голубничий два рази вигравав Олімпіаду - Помер видатний український легкоатлет, який двічі вигравав Олімпіаду
    Володимир Голубничий два рази вигравав Олімпіаду
    Фото з відкритих джерел

    Володимир Голубничий встановив два світових рекорди у спортивній ходьбі

    У Сумах на 86 році життя помер легендарний український легкоатлет Володимир Голубничий. Він п’ять разів брав участь в Олімпійських іграх і на чотирьох з них вигравав медалі. Усі – в спортивній ходьбі на 20 км. На Іграх у Римі-1960 і Мехіко-1968 йому підкорилася найвища сходинка п’єдасталу. У Токіо-1964 під час змагань Володимир Степанович знепритомнів, але, отямившись, прийшов до фінішу третім. В Мюнхені-1972 виграв срібні нагороду.

    На дистанції 20 км йому належали два світових рекорди.

    2012 року Володимира Голубничого ввели до Зали слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних змагань.

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    Теги: Олімпіада Володимира Голубничий
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    Помер видатний український легкоатлет, який двічі вигравав Олімпіаду