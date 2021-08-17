Помер видатний український легкоатлет, який двічі вигравав Олімпіаду

Володимир Голубничий встановив два світових рекорди у спортивній ходьбі

У Сумах на 86 році життя помер легендарний український легкоатлет Володимир Голубничий. Він п’ять разів брав участь в Олімпійських іграх і на чотирьох з них вигравав медалі. Усі – в спортивній ходьбі на 20 км. На Іграх у Римі-1960 і Мехіко-1968 йому підкорилася найвища сходинка п’єдасталу. У Токіо-1964 під час змагань Володимир Степанович знепритомнів, але, отямившись, прийшов до фінішу третім. В Мюнхені-1972 виграв срібні нагороду.

На дистанції 20 км йому належали два світових рекорди.

2012 року Володимира Голубничого ввели до Зали слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних змагань.