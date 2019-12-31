Міжнародна асоціація спортивних журналістів здивувала вибором найкращого спортсмена 2019 року
Репортери піддалися загальній істерії
Нападник «Барселони» та збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим спортсменом року за версією Міжнародної асоціації спортивних журналістів (AIPS), а американська гімнастка Сімона Байлс – спортсменкою року.
Участь у голосуванні взяв 331 журналіст зі 102-х країн світу. Мессі отримав 13,11% голосів, в щільній боротьбі випередивши кенійського легкоатлета Еліуда Кіпчоґе (12,01%), який став першою людиною в історії, котра вибігла марафон з двох годин. На третьому місці іспанський тенісист Рафаель Надаль (9,38%).
Зауважимо, що Мессі в 2019 році з титулів виграв тільки чемпіонат Іспанії і забив в усіх турнірах 50 голів у 58-ми матчах.
Байлс стала першою серед жінок з 15,04% голосів. Другою фінішувала американська футболістка Меґан Рапіно (13,51%), а третьою стала ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (11,01%). Українська дзюдоїстка Дарина Білодід на 12-му місці – 2,89% голосів.
Трохи раніше, на початку грудня Ліонель Мессі отримав Золотий м'яч найкращого футболіста світу.