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    Міжнародна асоціація спортивних журналістів здивувала вибором найкращого спортсмена 2019 року

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    Журналісти теж бачать спорт не далі персони Ліонеля Мессі - Міжнародна асоціація спортивних журналістів здивувала вибором найкращого спортсмена 2019 року
    Журналісти теж бачать спорт не далі персони Ліонеля Мессі
    UA-Футбол

    Репортери піддалися загальній істерії

    Нападник «Барселони» та збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим спортсменом року за версією Міжнародної асоціації спортивних журналістів (AIPS), а американська гімнастка Сімона Байлс – спортсменкою року.

    Участь у голосуванні взяв 331 журналіст зі 102-х країн світу. Мессі отримав 13,11% голосів, в щільній боротьбі випередивши кенійського легкоатлета Еліуда Кіпчоґе (12,01%), який став першою людиною в історії, котра вибігла марафон з двох годин. На третьому місці іспанський тенісист Рафаель Надаль (9,38%).

    Зауважимо, що Мессі в 2019 році з титулів виграв тільки чемпіонат Іспанії і забив в усіх турнірах 50 голів у 58-ми матчах.

    Байлс стала першою серед жінок з 15,04% голосів. Другою фінішувала американська футболістка Меґан Рапіно (13,51%), а третьою стала ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (11,01%). Українська дзюдоїстка Дарина Білодід на 12-му місці – 2,89% голосів.

    Трохи раніше, на початку грудня Ліонель Мессі отримав Золотий м'яч найкращого футболіста світу.

     Читайте також: Мессі вшосте отримав «Золоту бутсу» (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ спортивна гімнастика дзюдо легка атлетика Ліонель Мессі Рафаель Надаль Дарина Білодід Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс Сімона Байлс Еліуд Кіпчоґе Меґан Рапіно
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