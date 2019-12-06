В Дніпрі відбудеться забіг «Святого Миколая», щоб зібрати кошти для онкохворого легкоатлета



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Кожен може стати "Святим Миколаєм" для Олексія

Допомоги потребує юний спортсмен Олексій Лесняк

Наступної суботи, 14 грудня, в Дніпрі відбудеться благодійний забіг Mykolaychiky Charity Run. В програмі – дистанції 1.5, 3, 6 та 9 км, а також дитячі забіги та сімейна естафета. Всі кошти, від організаційних внесків, буде спрямовано на допомогу юному легкоатлету Олексію Лесняку, який бореться з гострим лімфобластним лейкозом (рак крові).

Чотириразовий призер чемпіонатів України в бігу на довгі дистанції, 2018 року дізнався страшний діагноз, і тепер веде боротьбу х хворобою. Пройшовши місяці хіміотерапії та реанімацію, Олексій почав одужувати, але йому ще необхідно пройти 6 сеансів хімії. Мама виховує хлопця і його сестру одна, і не може самостійно оплачувати лікування. Тож організатори забігу звертаються для всіх небайдужих по допомогу.

Зараз головна мрія хлопця - перемогти хворобу

«Святий Миколай творить чудеса для дітей, і цього року ми хочемо допомогти йому створити диво для юного спортсмена-легкоатлета Олексія Лесняка, - зазначають в оргкомітеті Mykolaychiky Charity Run, - Минулого року під час проведення Благодійного Забігу Миколайчиків ми зібрали 27 тисяч гривень. В цьому році хочемо зібрати 60 тисяч гривень - суму, яка повністю вирішить питання з оплатою лікування Олексія.

Посилання на реєстрацію у Mykolaychiky Charity Run, та реквізити карти мами Олексія, можна знайти тут.

Організатори "Забігу Миколайчиків" хочуть зібрати 60 тисяч гривень