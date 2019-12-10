Андрій Шевченко назвав найкращого гравця в історії футболу



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Андрій Шевченко був найкращим гравцем Європи у 2004-му Укрінформ

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував підсумки «Золотого м'яча-2019». Нагадаємо, що найкращим гравцем Європи вшосте став аргентинець Ліонель Мессі.

- Я вважаю, що ван Дайк провів чудовий сезон, - каже Андрій Миколайович. - Був ключовим фактором у перемозі «Ліверпуля» в Лізі Чемпіонів. Оборонцям важко отримати «Золотий м'яч». Тим більше, коли серед суперників Ліонель Мессі. Думаю, що це найкращий гравець в історії футболу. У них було чудове суперництво. Якби переміг ван Дайк, то це теж не було б сюрпризом. Неймовірний футбол, хороші лідерські якості, зрілість. Він - лідер.

Думаю, що Мессі і Роналду будуть домінувати в футболі ще кілька років. Розуміємо, що вони не вічні. З'являється нова плеяда футболістів, які будуть конкурувати з ними. Той же ван Дайк, Салах, Мбаппе обов'язково, Неймар. До того ж, я впевнений, що з'являться нові імена, які зараз тільки починають робити кроки в футболі.

- Кому б зі збірної України дали «Золотий м'яч»?

- Команді. Я не виділяю одного гравця. У нас були ключові матчі. Хлопці самі розподілили лідерські якості в цій грі. Це команда лідерів, немає когось одного. Були випадки, коли хтось отримував травму. Тоді лідерські якості показували ті, від кого цього не чекали. Ми побачили їх зрiст за ці роки, вони отримали досвід. Збірна України дуже рівно провела відбір.

Нагадаємо, що збірна України виграла відбірну групу до Євро-2020 і влітку наступного року зіграє в фінальній частині з нідерландцями, австрійцями та командою, яка визначиться за підсумками плей-оф Ліги націй.