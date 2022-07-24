Міжнародна федерація каное забрала у РФ звання чемпіона світу

Золоті медалі будуть повернуті керівництву української федерації на черговому Конгресі ICF восени

Збірна Росії з веслування на байдарках і каное офіційно позбавлена перемоги на чемпіонаті світу, який відбувся в 2014 році. Про це йдеться у заяві на сайті Федерації каное України.

Золоті медалі будуть передані українській команді.

«Через вживання допінгу російську команду дискваліфікували. Судовий процес трохи затягнувся і тільки тепер була поставлена крапка в цьому питанні. 22 липня ICF офіційно повідомила ФКУ про перерозподіл медалей деяким з наших спортсменів у зв'язку з допінговою санкцією, що дискваліфікує російських спортсменів», – йдеться на сайті ФКУ.

До відома, росіяни перемогли в естафеті 4×200 метрів в каное-одиночках, другими до фінішу прийшла збірна України, третіми стали угорці.

Пізніше Міжнародна федерація каное (ICF) дискваліфікувала результат росіян через вживання допінгу. У одного з учасників в пробі виявили заборонені речовини: тренболон, метенолон і оксандролон. Спортивний арбітражний суд нарешті озвучив остаточне рішення і призначив "синьо-жовтих" чемпіонами світу.

На цьому чемпіонаті світу наша команда виступала у складі Юрія Чебана, Олександра Максимчука, Вадима Ципана та Віталія Голюка.

Зазначається, що золоті медалі будуть повернуті керівництву української федерації на черговому Конгресі ICF восени.

Нагадаємо, російських та білоруських п'ятиборців відсторонили від участі в міжнародних змаганнях.