Каратист встановив світовий рекорд та присвятив його ЗСУ (фото, відео)

Ігор Капура розбивав дощечки на швидкість

Тренер вищої категорії із кіокушинкай карате, володар чорного поясу Ігор Капура встановив світовий рекорд, розбиваючи дощечки на швидкість. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Спортсмену вдалося за 60 секунд розбити ногами 198 дощечок. Загалом було підготовано 213 дощечок розміром 34 на 25 см, товщина однієї – 2,5 см.

Представники Книги рекордів Гіннеса оглянули всі дошки на цілісність, спостерігали за процесом, а потім підрахували кількість.

До слова, попередній світовий рекорд встановив британець, якому вдалося розбити більше 40 дощечок за хвилину.

За словами Ігоря Капури, він багато років йшов до цього. Також рекордсмен подякував спортсменам, їхнім батькам та Богу. Свій рекорд світу Ігор Капура присвятив Збройним силам України.

Раніше українка Ярослава Магучіх взяла «срібло» на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Ярослава Магучіх взяла срібло з результатом 2.02 м, поступившись лише за кількістю спроб Елінор Паттерсон з Австралії (2.02 м). Як зазначається, це друга медаль України на ЧС-2022 (раніше бронзу завоював стрибун у висоту Андрій Проценко).

Також Україна завоювала бронзову медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у США.

Разом з тим, українська шахістка Софія Буркот, яка наразі перебуває у Німеччині, взяла участь у змаганнях і виборола першість серед дітей до 18 років, де була майже удвічі молодшою за більшість учасників.