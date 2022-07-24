Росія звикла за допомогою терору досягати своїх цілей

Кремлю не можна вірити, бо він обов'язково збреше і порушить усі домовленості

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Неправы те, кто пишут, что обстреляв Одессу и нарушив этот пункт Россия плюнула в лицо Турции и ООН. Нет, Россия плюнула в лицо всем. Турции, ООН и Украине. И показала, что даже бумага, на которой подписан договор с Россией, стоит больше, чем слова и обещания Кремля. Будут и другие обстрелы. Но мне интересно иное. А Украина будет в одностороннем порядке дальше упорно продолжать соблюдать взятые на себя обязательства по этому договору? И что будет, когда Россия опять нарушит договоренность? А она его обязательно нарушит. Потому что РФ – это государство-террорист и кроме террора не может ничего. Других возможностей у террористов нет. Именно через террор они привыкли добиваться своих целей. Хотелось бы знать, что у нашего руководства есть план действий на этот случай. Но я не очень в это верю.

Кстати, это прекрасно иллюстрирует как ошибаются все те, кто сегодня хотят кулуарно договориться с Кремлем об окончании войны и думают, что смогут добиться результата. Кремлю нельзя верить, потому что он обязательно соврет и нарушит все договоренности. Путин признает только силу. И он не самурай, который готов идти до конца. Он бизнесюк, который ставит во главу угла сбережение своих финансовых активов. Поэтому он пойдёт на реальные переговоры, когда ему будет реально больно, а его власть будет под угрозой.

Именно поэтому я и говорю все время, что эта война надолго. Хватит жить ложными надеждами о «двух-трех неделях». Необходимо заниматься не зарабатыванием бабла и не политическими игрищами, а сконцентрироваться на войне и армии. Кстати, что с готовностью к зиме? Зимняя форма? Теплушки? Обогрев солдат в окопах? Зимняя резина на всю технику? Зимнее масло и зимнее топливо? И так далее и тому подобное. Необходимо копать траншеи, строить линии обороны, обустраивая и заливая бетоном фортификации, готовясь к зиме. Или все это опять на волонтёров ляжет?

И надо помнить, что этот враг нарушит любое соглашение, которое сможет нарушить. Потому что ложь – это базисная ценность в Кремле.

Джерело: блог Борислава Берези

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