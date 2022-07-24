Над Києвом 32 роки тому замайорів національний прапор: як це було (фото)

24 липня 1990 року на Хрещатику зібралися близько 200 тисяч людей на урочисте підняття синьо-жовтого прапора

Сотні тисяч людей прийшли у центр столиці 24 липня 1990 року, аби побачити, як національний стяг розвивається над містом

Рівно 32 роки тому над українською столицею замайорів національний прапор. Востаннє до цього український національний стяг розвивався над столицею 12 червня 1920 року, коли війська Симона Петлюри та Юзефа Пілсудського залишили Київ і в місто ввійшли більшовики. Заступник голови Київради першого демократичного скликання у 1990 році, голова Демократичного блоку Олександр Мосіюк розповів «Вечірньому Києву» про тодішні події у Києві.

Зазначається, що 24 липня 1990 року на Хрещатику зібралися близько 200 тисяч людей, щоб підтримати рішення депутатів Київради з демократичного табору та стати свідком визначної історичної події – урочистого підняття синьо-жовтого прапора.

24 липня 1990 року, Київ. Фото: М.Яковенко, В.Білецький

Після перших демократичних виборів на альтернативній основі до місцевих рад у березні 1990 року Компартія зазнала поразки у низці міст і областей. Синьо-жовті прапори замайоріли на ратушах Стрия, Тернополя, Дрогобича, Львова, Івано-Франківська та Житомира.

Залишався Київ, де підняття майбутнього державного стяга означало б, що вся Україна повернулася не тільки до своїх національних символів, а й до незалежності. Цьому всіляко намагалися завадити комуністи, які мали ще сильні позиції в столиці.

«Отже, 24 липня 1990 року триває засідання Президії Київради. Комуністи зривають кворум. До мене підійшов тодішній в.о. керівника київської міліції полковник Володимир Шапошник, який порадив прийняти будь-яке рішення та зібрати якомога більше людей, поки йому жодних команд із центру не дають. Він не був демократом, але дбав про громадський порядок і хотів, щоби все пройшло мирно, без насильства», – розповів Мосіюк.

Він зазначив, що у дворі міськради тоді чергували бійці спецпідрозділу міліції ОМОН, а на даху сиділи снайпери, чекаючи наказу.

«Оскільки кворуму не було, ми ухвалили протокольне рішення, щоб правоохоронці сприйняли акцію як легітимну. Але найважливішим питанням було, як зібрати людей. Великі зусилля доклав секретаріат Руху, що видрукував на ротопринтері відповідні листівки, які поширювали біля прохідних великих столичних підприємств. Крім того, журналіст Анатолій Тарасенко зміг вранці 24 липня передати в ефірі Українського радіо оголошення, що в Києві буде підняття прапора. Таким чином багато людей були проінформовані про подію», – поділився спогадами заступник голови Київради першого демократичного скликання у 1990 році, голова Демократичного блоку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний прапор України, що майорів над «Азовсталлю», розвідники передали до експозиції «Україна – розп’яття». Її розгорнули у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Крім цього, ми писали про те, що юнак приніс український прапор до драмтеатру в окупованому Маріуполі