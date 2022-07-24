Бомбардування драмтеатру в Маріуполі: Окупанти готують фальсифікацію

Рашисти убили людей в драмтеатрі Маріуполі, а тепер намагаються звинуватити у своєму злочині Україну

Рашисти готують фейкове «розслідування» свого ж злочину

Українська розвідка дізналася про плани росіяни звинуватити Україну у загибелі людей у підвалі маріупольського драматичного театру. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За наявною інформацією, окупанти готують постановочні відео (для цього вони використовують знімальні групи російських телеканалів) для «доведення», що вибух у театрі нібито стався через внутрішні причини, а не після російського бомбардування.

Рашисти планують звинуватити українських військових у тому, що вони буцімто зберігали у підвалі драмтеатру вибухівку, яка і здетонувала.

Разом з тим, кількість жертв окупанти хочуть зменшити, заявивши, що у підвалі загинуло усього 14 осіб.

Для цього «розслідування» росіяни уже підготували «свідків», які нібито бачили процес завезення «людьми у військовій формі» вибухівки до драматичного театру у переддень вибуху.

Нагадаємо, 16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».. Дослідники також проаналізували супутникові знімки та дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою та одразу після неї; верифікували фото- та відеоматеріали з архівів свідків та соціальних мереж, дослідили два комплекти архітектурних планів театру.

У червні розслідування показало, що окупанти скинули на маріупольський драмтеатр дві півтонні бомби.