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    «Барселона» має намір перехопити тренера «Ліверпуля» Клоппа

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    Юрген Клопп вміє досягати результату - «Барселона» має намір перехопити тренера «Ліверпуля» Клоппа
    Юрген Клопп вміє досягати результату
    Фото з відкритих джерел

    Іспанський клуб спробує запросити німецького фахівця після завершення його роботи в Англії

    Керівництво каталонської «Барселони» хоче, щоб наступним головним тренером команди став Юрген Клопп, який нині очолює «Ліверпуль». Про це повідомляє Sport.es.

    Контракт Клоппа з «Ліверпулем» спливає влітку 2024 року. Попри невдалий минулий сезон, німецький фахівець не поспішає залишати мерсисайдців. Швидше за все, «Барселоні» доведеться дочекатися закінчення контракту Клоппа з червоними, а вже потім робити йому пропозицію. Втім, каталонці мають і альтернативні варіанти – наприклад, ексгравець клубу Хаві, який очолює катарський «Аль-Садд».

    Головним тренером синьо-гранатових є голландський фахівець Рональд Куман. Під його керівництвом «Барселона» після 9 зіграних матчів посідає 9 місце у таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 15 очок.

    2 листопада «Барселона» в Києві зіграє в Лізі чемпіонів з київським «Динамо».

    Раніше «Барселона» втратила провідного півзахисника перед грою з «Динамо».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Барселона» має намір перехопити тренера «Ліверпуля» Клоппа