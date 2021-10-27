«Ворскла» стала другим чвертьфіналістом Кубку України з футболу

Команда Юрія Максимова впевнено перемогла «Верес»

Став відомий другий учасник 1/4 фіналу розіграшу Кубку України. У Полтаві місцева «Ворскла» приймала рівненський «Верес» і впевнено перемогла 3:1.

Матч пройшов у невисокому темпі. Гості першими створили нагоду для взяття воріт, але нею не скористалися. Натомість полтавці свій шанс не втратили. В середині першого тайму рахунок відкрив Ібрахім Кане. По перерві ударом головою Іван Пешич збільшив перевагу «Ворскли», а за кілька хвилин «Верес» залишився в меншості. Підвів команду Віталій Дахновський. В останні 20 хвилин часу суперники обмінялися влучними ударами.

Першим учасником 1/4 фіналу Кубку України стала «Олександрія», яка перемогла «Металіст 1925» (5:2).

Сьогодні відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу: «Маріуполь» – «Динамо» та «Чорноморець» – «Шахтар».