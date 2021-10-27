  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Ворскла» стала другим чвертьфіналістом Кубку України з футболу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Ворскла&raquo; стала другим учасником 1/4 фіналу Кубку України - «Ворскла» стала другим чвертьфіналістом Кубку України з футболу

    «Ворскла» стала другим учасником 1/4 фіналу Кубку України

    Фото: ФК Верес

    Команда Юрія Максимова впевнено перемогла «Верес»

    Став відомий другий учасник 1/4 фіналу розіграшу Кубку України. У Полтаві місцева «Ворскла» приймала рівненський «Верес» і впевнено перемогла 3:1.

    Матч пройшов у невисокому темпі. Гості першими створили нагоду для взяття воріт, але нею не скористалися. Натомість полтавці свій шанс не втратили. В середині першого тайму рахунок відкрив Ібрахім Кане. По перерві ударом головою Іван Пешич збільшив перевагу «Ворскли», а за кілька хвилин «Верес» залишився в меншості. Підвів команду Віталій Дахновський. В останні 20 хвилин часу суперники обмінялися влучними ударами.

    Першим учасником 1/4 фіналу Кубку України стала «Олександрія», яка перемогла «Металіст 1925» (5:2).

    Сьогодні відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу: «Маріуполь» – «Динамо» та «Чорноморець» – «Шахтар».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Ворскла» стала другим чвертьфіналістом Кубку України з футболу