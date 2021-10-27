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    Магучіх розповіла, які країни запропонували їй громадянство

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    Ярослава Магучіх не планує залишати Україну - Магучіх розповіла, які країни запропонували їй громадянство
    Ярослава Магучіх не планує залишати Україну
    Фото з відкритих джерел

    Українська спортсменка не збирається переїжджати до іншої країни

    Призер Олімпійських ігор Ярослава Магучіх розповіла, які країни виходили на неї з пропозицією змінити громадянство. Українку звали під свою опіку в тому числі Німеччина і США.

    «Я не бачу себе в іншій країні. Подорожувати – так, будь ласка, жити – лише в Україні. На даний момент у мене така думка. Не знаю, що буде за 10-15 років, але зараз ось так. Не думаю, що обмежую свої можливості. Чи пропонували мені інші країни змінити громадянство? Пропонували переїхати виступати за них, але я відмовилася. Запрошувала Німеччина, з Кіпру дзвонили, США. Насправді багато країн», – розповіла Магучіх в інтерв'ю на YouTube-каналі «Бакір, що біжить».

    На Іграх у Токіо Ярослава Магучіх виборола бронзову нагороду в стрибках у висоту. Після закінчення змагань вона сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене і потрапила в скандал. Пізніше Магучіх перепросила за непорозуміння, адже вона знає, що на сході України наша армія воює з Росією.

    Тим часом У Росії запропонували київському «Динамо» зіграти зі «Спартаком».

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    Теги: Олімпіада Ярослава Магучих
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    Магучіх розповіла, які країни запропонували їй громадянство