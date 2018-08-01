Молодий український футболіст перебрався у чемпіонат Казахстану



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Амбросій Чачуа (зліва). Фото ФК «Акжайик»

Амбросій Чачуа буде виступати за «Акжайик»

«Акжайик» під завісу трансферного вікна підписав угоду з українським легіонером Амбросієм Чачуа.

Про це повідомляє офіційний сайт казахстанського клубу.

Футболіст народився 2 квітня 1994 року. Займатися футболом він почав у 2007 році у складі рівненського «Вересу».

У 2011 році дебютував у складі львівських «Карпат» у молодіжній першості.

Наступний сезон відіграв у дублюючому складі команди. А вже у 2013-му повністю закріпився в основному складі «Карпат», де зіграв понад 90 матчів.

Також Чачуа виступав за молодіжні збірні України U-19 і U-21.

Нагадаємо, новим тренером казахстанського клубу став 45-річний український фахівець Сергій Зайцев.

До цього наставник обіймав посаду головного тренера ФК «Карпати» (Львів).

Саме він і запросив Чачуа у новий клуб.