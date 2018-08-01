  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Молодий український футболіст перебрався у чемпіонат Казахстану

    • Розсилка
    Амбросій Чачуа (зліва). Фото ФК &laquo;Акжайик&raquo; - Молодий український футболіст перебрався у чемпіонат Казахстану
    Амбросій Чачуа (зліва). Фото ФК «Акжайик»

    Амбросій Чачуа буде виступати за «Акжайик»

    «Акжайик» під завісу трансферного вікна підписав угоду з українським легіонером Амбросієм Чачуа.

    Про це повідомляє офіційний сайт казахстанського клубу.

    Футболіст народився 2 квітня 1994 року. Займатися футболом він почав у 2007 році у складі рівненського «Вересу».

    У 2011 році дебютував у складі львівських «Карпат» у молодіжній першості.

    Наступний сезон відіграв у дублюючому складі команди. А вже у 2013-му повністю закріпився в основному складі «Карпат», де зіграв понад 90 матчів.

    Також Чачуа виступав за молодіжні збірні України U-19 і U-21.

    Нагадаємо, новим тренером казахстанського клубу став 45-річний український фахівець Сергій Зайцев.

    До цього наставник обіймав посаду головного тренера ФК «Карпати» (Львів).

    Саме він і запросив Чачуа у новий клуб.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Казахстан ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ