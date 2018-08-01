Молодий український футболіст перебрався у чемпіонат Казахстану
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Амбросій Чачуа буде виступати за «Акжайик»
«Акжайик» під завісу трансферного вікна підписав угоду з українським легіонером Амбросієм Чачуа.
Про це повідомляє офіційний сайт казахстанського клубу.
Футболіст народився 2 квітня 1994 року. Займатися футболом він почав у 2007 році у складі рівненського «Вересу».
У 2011 році дебютував у складі львівських «Карпат» у молодіжній першості.
Наступний сезон відіграв у дублюючому складі команди. А вже у 2013-му повністю закріпився в основному складі «Карпат», де зіграв понад 90 матчів.
Також Чачуа виступав за молодіжні збірні України U-19 і U-21.
Нагадаємо, новим тренером казахстанського клубу став 45-річний український фахівець Сергій Зайцев.
До цього наставник обіймав посаду головного тренера ФК «Карпати» (Львів).
Саме він і запросив Чачуа у новий клуб.