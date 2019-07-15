Молодіжна збірна України програла господарям чемпіонату Європи



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Україна - Ізраїль ФІБА

Наша чоловіча баскетбольна збірна фінішувала останньою в групі

Чоловіча збірна України віком до 20 років зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи, поступившись у Тель-Авіві господарям турніру збірній Ізраїля.

Україна - Ізраїль - 74:93 (29:17, 18:26, 16:23, 13:27)

Україна: Войналович 22 + 5 підбирань, Козак 18 + 3 передачі - 5 втрат, Санон 11 + 5 підбирань + 5 передач - 4 втрати, Грицак 7 + 11 підбирань, Міхеєв 2 - старт, Головчик 12 - 4 втрати, Мельник 2, Коваль 0, Лук’ян 0, Тітов 0, Бондаренко 0.

Команда Валерія Плеханова відмінно розпочала матч, продемонструвавши гру близьку до ідеальної у стартовій чверті. Наші хлопці набрали 29 очок за чверть, класно рухаючи м’яч у нападі та ефективно завершуючи володіння. При цьому українці демонстрували агресивний захист, провокували втрати суперника та використовували свої можливості.

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Але, на жаль, три наступних чверті наша збірна програла. Господарі за рахунок пресингу та змін системи захисту зуміли зупинити нашу команду у нападі, самі пришвидшили гру, раз по раз набираючи очки у швидких відривах. 7 втрат за десятихвилинку при 0 у Ізраїля дозволили супернику перед великою перервою скоротити відставання до мінімального. Неприємним дзвіночком для Валерія Плеханова стали 4 фоли Іссуфа Санона ще за 5 хвилин до кінця другої чверті, а ось 6 з 7 реалізованих триочкових Козака, навпаки - приємним бонусом.



Але, на жаль, перехопивши ініціативу у другій чверті, ізраїльтяни її вже майже не віддавали. Наші хлопці епізодично наближались до суперника в третій чверті, але ривок у заключній десятихвилинці (27:13) не залишив шансів збірній України, сил у якої на вирішальний відрізок гри залишилось менше, ніж у суперника.

Провівши 30 хвилин у запеклій боротьбі, наша команда не втримала господарів чемпіонату Європи у заключній чверті і програла з рахунком 74:93. Матч 1/8 фіналу підопічні Валерія Плеханова зіграють проти збірної Франції, яка перемігши Туреччину, виграла групу А. Україна за підсумками групового раунду стала четвертою в квартеті В.