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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» – «Бенфіка»

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    Кияни налаштовані вийти з групи Ліги чемпіонів - Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» – «Бенфіка»
    Кияни налаштовані вийти з групи Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон України розпочинає боротьбу в турнірі найсильніших команд Європи

    Київське «Динамо» 14 вересня проведе стартовий матч Ліги чемпіонів. Суперник – 37-разовий чемпіон Португалії «Бенфіка».

    Фаворити протистояння – гості Києва. Букмекери дають коефіцієнт 2,20 на перемогу «Бенфіки». На киян можна поставити в співвідношенні 1 до 3,30. Нічию оцінили в котирування 3,40.

    У крайньому турі «Динамо» перемогло «Металіст-1925» – 2:0, а «Бенфіка» розгромила «Санта-Клару» – 5:0. Один з голів за португальський клуб забив нападник збірної України Роман Яремчук. Лісабонський клуб лідирує в національному чемпіонаті.

    Матч «Динамо» – «Бенфіка» покаже відеосервіс MEGOGO. Початок гри – о 22:00.

    В іншому поєдинку у квартеті Е на «Камп Ноу» зустрінуться іспанська «Барселона» та німецька «Баварія».

    Нагадаємо, що за перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА платить 2,8 млн євро, нічию – 930 тис. євро.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» – «Бенфіка»