Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» – «Бенфіка»

Чемпіон України розпочинає боротьбу в турнірі найсильніших команд Європи

Київське «Динамо» 14 вересня проведе стартовий матч Ліги чемпіонів. Суперник – 37-разовий чемпіон Португалії «Бенфіка».

Фаворити протистояння – гості Києва. Букмекери дають коефіцієнт 2,20 на перемогу «Бенфіки». На киян можна поставити в співвідношенні 1 до 3,30. Нічию оцінили в котирування 3,40.

У крайньому турі «Динамо» перемогло «Металіст-1925» – 2:0, а «Бенфіка» розгромила «Санта-Клару» – 5:0. Один з голів за португальський клуб забив нападник збірної України Роман Яремчук. Лісабонський клуб лідирує в національному чемпіонаті.

Матч «Динамо» – «Бенфіка» покаже відеосервіс MEGOGO. Початок гри – о 22:00.

В іншому поєдинку у квартеті Е на «Камп Ноу» зустрінуться іспанська «Барселона» та німецька «Баварія».

Нагадаємо, що за перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА платить 2,8 млн євро, нічию – 930 тис. євро.