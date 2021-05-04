  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Моторошна бійка в НХЛ: спритний канадець поклав на лід двох росіян (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уїлсон (43-й номер) травмував не одного хокеїста - Моторошна бійка в НХЛ: спритний канадець поклав на лід двох росіян (відео)
    Уїлсон (43-й номер) травмував не одного хокеїста
    Фото з відкритих джерел

    Том Уїлсон розім’яв кісткі в сутичці і закинув за «Вашингтон» переможну шайбу

    Масова бійка сталася в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Вашингтон Кепіталз». Інцидент трапився в середині другого періоду біля воріт «Кепіталз». Спочатку Том Уїлсон розібрався з Павлом Бучневичем, а потім від канадця постраждав ще один росіянин Артем Панарін.

    Зустріч завершилася перемогою «Вашингтона» – 6:3. Причому останню шайбу закинув саме Уїлсон. А Панарін після бійки на льоду більше не з’явився.

    «Рейнджерс» втратили шанси вийти до плей-офф, «Вашингтон лідирує у Східному дивізіоні.

    Читайте також:



    Теги: хокей «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ «Вашингтон Кепіталс»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies