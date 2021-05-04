Моторошна бійка в НХЛ: спритний канадець поклав на лід двох росіян (відео)

Том Уїлсон розім’яв кісткі в сутичці і закинув за «Вашингтон» переможну шайбу

Масова бійка сталася в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Вашингтон Кепіталз». Інцидент трапився в середині другого періоду біля воріт «Кепіталз». Спочатку Том Уїлсон розібрався з Павлом Бучневичем, а потім від канадця постраждав ще один росіянин Артем Панарін.

From other angle, you see Wilson pile drive Buchnevich, then add a punch to the back of the head.



32 games right now. At minimum. (4 reg season + all possible playoff games.)



Anything less, @NHLPlayerSafety is basically endorsing his actions once again.pic.twitter.com/4PaiziWxyz — Chris Mack (@THEChrisMack) May 4, 2021

Зустріч завершилася перемогою «Вашингтона» – 6:3. Причому останню шайбу закинув саме Уїлсон. А Панарін після бійки на льоду більше не з’явився.

Tom Wilson is a psychopath. This time is the last time. Ban him for life, arrest him #Capitals #Psycho pic.twitter.com/nxslWXbuOO — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) May 4, 2021

«Рейнджерс» втратили шанси вийти до плей-офф, «Вашингтон лідирує у Східному дивізіоні.







