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    Моурінью прокоментував призначення Шевченка тренером «Дженоа»

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    Жозе Моурінью поважає Андрія Шевченка - Моурінью прокоментував призначення Шевченка тренером «Дженоа»
    Жозе Моурінью поважає Андрія Шевченка
    фото з відкритих джерел

    Наставник «Роми» вважає, що українець пройшов хорошу школу в збірній України

    Презентація Андрія Шевченка як тренера команди Серії А «Дженоа» відбудеться у вівторок, 9 листопада. Українець уклав контракт до літа 2024 року і спробує за кілька сезонів вивести команду в Лігу чемпіонів.

    Першу гру під керівництвом Андрія Шевченка «Дженоа» проведе проти «Роми» Жозе Моурінью. Під началом португальця Шевченко грав у лондонському «Челсі», але нечасто. Моурінью віддавав місце в стартовому складі переважно Дідьє Дрогба. Втім, за словами тренера римлян, у нього прекрасні стосунки з Шевченком.

    «Поради Шевченку я давати не буду. У нас дуже хороші стосунки з ним, ми поважаємо один одного. Він мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро. У нього вже дуже хороша база, як тренера. А це не те саме, що бути футболістом. Думаю, люди дивляться на нього вже по-іншому, не як на суперфутболіста, а як на тренера», – сказав Моурінью в інтерв'ю SportArena.

    В «Дженоа» Шевченку допомагатиме Мауро Тассотті, з яким разом працював у збірній України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Жозе Моурінью
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    Моурінью прокоментував призначення Шевченка тренером «Дженоа»