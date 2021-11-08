Моурінью прокоментував призначення Шевченка тренером «Дженоа»

Наставник «Роми» вважає, що українець пройшов хорошу школу в збірній України

Презентація Андрія Шевченка як тренера команди Серії А «Дженоа» відбудеться у вівторок, 9 листопада. Українець уклав контракт до літа 2024 року і спробує за кілька сезонів вивести команду в Лігу чемпіонів.

Першу гру під керівництвом Андрія Шевченка «Дженоа» проведе проти «Роми» Жозе Моурінью. Під началом португальця Шевченко грав у лондонському «Челсі», але нечасто. Моурінью віддавав місце в стартовому складі переважно Дідьє Дрогба. Втім, за словами тренера римлян, у нього прекрасні стосунки з Шевченком.

«Поради Шевченку я давати не буду. У нас дуже хороші стосунки з ним, ми поважаємо один одного. Він мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро. У нього вже дуже хороша база, як тренера. А це не те саме, що бути футболістом. Думаю, люди дивляться на нього вже по-іншому, не як на суперфутболіста, а як на тренера», – сказав Моурінью в інтерв'ю SportArena.

В «Дженоа» Шевченку допомагатиме Мауро Тассотті, з яким разом працював у збірній України.