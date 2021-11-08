У збірній України з футболу виникла проблема з легіонерами

Ярмоленко травмований, Яремчук і Зінченко втратили місця в стартових складах

За тиждень національна збірна України з футболу проведе вирішальний матч відбору до чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною. Аби зберегти друге місце для продовження боротьби, команді Олександра Петракова потрібно перемагати. Гравці почнуть збиратися на тренувальний збір сьогодні, 8 листопада. Не приїде до табору травмований захисник «Динамо» Віталій Миколенко. Наразі виникла проблема й з легіонерами.

Півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко зазнав пошкодження та пропустив матч єврокубків і не був заявлений на гру проти «Ліверпуля», в якій його команда перемогла – 3:1.

Захисник «Манчестер Сіті» втратив місце в основному складі і за грою з «Манчестер Юнайтед» спостерігав з лави запасних.

Нарешті основний нападник збірної Роман Яремчук також опинився за бортом основного складу. В останньому матчі його «Бенфіка» розгромила «Брагу» – 6:1, а українець на полі так і не з’явився.

Не найкращим чином ідуть справи й у півзахисника «Аталанти» Руслана Малиновського. Матч Ліги чемпіонів проти «Манчестер Юнайтед» (2:2) він пропустив, а в грі з «Кальярі» провів на полі трохи більше тайму.

Склад збірної на листопадові матчі національної команди.