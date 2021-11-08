  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    У збірній України з футболу виникла проблема з легіонерами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко травмований, Роман Яремчук не грає - У збірній України з футболу виникла проблема з легіонерами
    Андрій Ярмоленко травмований, Роман Яремчук не грає
    фото з відкритих джерел

    Ярмоленко травмований, Яремчук і Зінченко втратили місця в стартових складах

    За тиждень національна збірна України з футболу проведе вирішальний матч відбору до чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною. Аби зберегти друге місце для продовження боротьби, команді Олександра Петракова потрібно перемагати. Гравці почнуть збиратися на тренувальний збір сьогодні, 8 листопада. Не приїде до табору травмований захисник «Динамо» Віталій Миколенко. Наразі виникла проблема й з легіонерами.

    Півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко зазнав пошкодження та пропустив матч єврокубків і не був заявлений на гру проти «Ліверпуля», в якій його команда перемогла – 3:1.

    Захисник «Манчестер Сіті» втратив місце в основному складі і за грою з «Манчестер Юнайтед» спостерігав з лави запасних.

    Нарешті основний нападник збірної Роман Яремчук також опинився за бортом основного складу. В останньому матчі його «Бенфіка» розгромила «Брагу» – 6:1, а українець на полі так і не з’явився.

    Не найкращим чином ідуть справи й у півзахисника «Аталанти» Руслана Малиновського. Матч Ліги чемпіонів проти «Манчестер Юнайтед» (2:2) він пропустив, а в грі з «Кальярі» провів на полі трохи більше тайму.

    Склад збірної на листопадові матчі національної команди.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Роман Яремчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У збірній України з футболу виникла проблема з легіонерами