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    Андрій Шевченко став головним тренером найстарішого клубу Італії (фото)

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    Андрій Шевченко перейшов на клубну роботу - Андрій Шевченко став головним тренером найстарішого клубу Італії (фото)
    Андрій Шевченко перейшов на клубну роботу
    фото з відкритих джерел

    Український тренер офіційно призначений керманичем «Дженоа»

    Андрій Шевченко, який в серпні не дочекався пропозиції від Української асоціації футболу і залишив збірну України, призначений головним тренером найстарішого клубу Італії «Дженоа». Про це повідомляється на офіційній сторінці команди з Генуї в соцмережах.

    Раніше стало відомо, що український тренер укладе угоду з «Дженоа» до 2024 року. Шевченко у «Дженоа» отримуватиме €2 млн на рік. Його помічниками стануть Мауро Тассотті і Андреа Малдера, з якими він працював в збірній України.

    «Дженоа» йде на 18-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 9 очками в 12 зустрічах.

    «Дженоа» є найстарішим клубом Італії.

    Наступний матч «Дженоа» проведе 21 листопада проти «Роми» Жозе Моурінью.

    Тим часом «Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Андрій Шевченко став головним тренером найстарішого клубу Італії (фото)