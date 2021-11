Андрій Шевченко став головним тренером найстарішого клубу Італії (фото)

Андрій Шевченко, який в серпні не дочекався пропозиції від Української асоціації футболу і залишив збірну України, призначений головним тренером найстарішого клубу Італії «Дженоа». Про це повідомляється на офіційній сторінці команди з Генуї в соцмережах.

Раніше стало відомо, що український тренер укладе угоду з «Дженоа» до 2024 року. Шевченко у «Дженоа» отримуватиме €2 млн на рік. Його помічниками стануть Мауро Тассотті і Андреа Малдера, з якими він працював в збірній України.

Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!



@jksheva7 is the new Genoa head coach.



#Шевченко



https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc