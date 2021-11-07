Андрій Шевченко став головним тренером найстарішого клубу Італії (фото)

Український тренер офіційно призначений керманичем «Дженоа»

Андрій Шевченко, який в серпні не дочекався пропозиції від Української асоціації футболу і залишив збірну України, призначений головним тренером найстарішого клубу Італії «Дженоа». Про це повідомляється на офіційній сторінці команди з Генуї в соцмережах.

Раніше стало відомо, що український тренер укладе угоду з «Дженоа» до 2024 року. Шевченко у «Дженоа» отримуватиме €2 млн на рік. Його помічниками стануть Мауро Тассотті і Андреа Малдера, з якими він працював в збірній України.

«Дженоа» йде на 18-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 9 очками в 12 зустрічах.

«Дженоа» є найстарішим клубом Італії.

Наступний матч «Дженоа» проведе 21 листопада проти «Роми» Жозе Моурінью.

Тим часом «Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі.