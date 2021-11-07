Андрій Шевченко став головним тренером найстарішого клубу Італії (фото)
Український тренер офіційно призначений керманичем «Дженоа»
Андрій Шевченко, який в серпні не дочекався пропозиції від Української асоціації футболу і залишив збірну України, призначений головним тренером найстарішого клубу Італії «Дженоа». Про це повідомляється на офіційній сторінці команди з Генуї в соцмережах.
Раніше стало відомо, що український тренер укладе угоду з «Дженоа» до 2024 року. Шевченко у «Дженоа» отримуватиме €2 млн на рік. Його помічниками стануть Мауро Тассотті і Андреа Малдера, з якими він працював в збірній України.
Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
@jksheva7 is the new Genoa head coach.
#Шевченко
https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc
«Дженоа» йде на 18-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 9 очками в 12 зустрічах.
«Дженоа» є найстарішим клубом Італії.
Наступний матч «Дженоа» проведе 21 листопада проти «Роми» Жозе Моурінью.
Тим часом «Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі.
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