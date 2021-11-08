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    «Парі Сен-Жермен» шукає можливості не відпустити Мессі в збірну Аргентини

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    Леонардо вважає неправильним відправляти травмованих гравців до збірних - «Парі Сен-Жермен» шукає можливості не відпустити Мессі в збірну Аргентини
    Леонардо вважає неправильним відправляти травмованих гравців до збірних
    фото з відкритих джерел

    Нападник травмований, але змушений летіти до Південної Америки через правила

    Ліонель Мессі навіть якщо травмований, має відвідати табір національної команди Аргентини. Такі правила, згідно з якими остаточний вердикт у хворобах футболістів виносять у збірній. З цим не погоджується керівництво французького «Парі Сен-Жермен», в лазареті якого перебувають Ліонель Мессі та Леандро Паредес.

    Свою думку з цього приводу висловив спортивний директор «ПСЖ» Леонардо. Він вважає, що парижани не зобов'язані відпускати до збірної Аргентини на листопадові матчі цих двох футболістів.

    «Ми не погоджуємося з тим, що зобов'язані відправляти до збірної футболістів, які, на нашу думку, перебувають у поганій фізичній формі або на стадії відновлення. Це нелогічно, і такі ситуації заслуговують на те, щоб ФІФА врегулювала цей процес з правової точки зору», – наводить слова Леонардо Get French Football News.

    Мессі лікує коліно та підколінне сухожилля, а його співвітчизник щойно повернувся до тренувань після відновлення від травми стегна. Медичний штаб збірної Аргентини сподівається, що два гравці наберуть форму до матчу 17 листопада з Бразилією, а їхня поява в матчі з Уругваєм чотирма днями раніше їм видається малоймовірною.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Парі Сен-Жермен Леандро Паредес
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    «Парі Сен-Жермен» шукає можливості не відпустити Мессі в збірну Аргентини