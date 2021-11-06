Українець побив росіянина і став чемпіоном світу з боксу

Юрій Захареєв став найсильнішим на планеті вдруге за рік

Неймовірний ривок угору зробив український боксер Юрій Захареєв. Ще в квітні він приймав поздоровлення з перемогою на молодіжній першості світу, а вже в листопаді став найсильнішим серед любителів на чемпіонаті світу серед дорослих.

19-річний боксер з села Андріївка під Білгород-Дністровським, де на 350 дворів є одна секція боксу, блискуче пройшов дистанцію у Белграді, де проходили змагання. Лише в чвертьфіналі Юрій мав проблеми з суперником з Казахстану, який раніше ставав найсильнішим на планеті. Всі інші бої він забирав, як кажуть, в одну хвіртку з рахунком 5:0. Не став винятком і фінал. Його суперником був представник Олімпійського комітету Росії (спортсменам країни-агресора заборонено виступати під своїм прапором) 28-річний Вадим Мусаєв.

Українець блискуче провів сутичку і всі судді віддали йому перемогу – 29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.

Юрій Захареєв виступає в категорії до 71 кг. Його перемога стала сьомою на чемпіонатах світу в історії українського боксу.

Як Юрій Захареєв став чемпіоном світу з боксу читайте в матеріалі: Село і бокс. Де в Україні готують чемпіонів світу

Це перша золота медаль України на чемпіонатах світу з 2017 року. Тоді на найвищу сходинку п'єдесталу піднявся Олександр Хижняк, який у Токіо-2020 здобув олімпійську срібну медаль.

У Белграді Хижняк не виступав.

За перемогу на ЧС-2021 Юрій Захареєв отримає солідні призові – $100 тис.



