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    «Шахтар» наздогнав «Динамо» і очолив турнірну таблицю Прем’єр-ліги

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    «Шахтар» наздогнав «Динамо» і очолив турнірну таблицю Прем’єр-ліги
    фото з відкритих джерел

    Донецька команда здолала «Колос», «Зоря» перемогла «Верес»

    У чемпіонаті України наступило двовладдя. «Шахтар» скористався осічкою київського «Динамо», яке поступилося на домашній арені «Ворсклі». Донеччани в 13-му турі грали на виїзді з «Колосом» і впевнено перемогли – 3:1.

    Перед грою в тренерському штабі ковалівців відбулася дивна річ. Виконувач обов’язки головного тренера Сергій Кузнецов несподівано подав у відставку. На гру з «Шахтарем» команду вивів Ярослав Вишняк.

    Важко сказати, наскільки позначилася нервова атмосфера в «Колосі» на команді, але команда Роберто Де Дзербі досить легко повела в рахунку. Вже на початку зустрічі у ворота ковалівців влетів м’яч від Миколи Матвієнка. В середині тайму Фернандо подвоїв рахунок і, здавалося, гру зроблено.

    Але «Колос» проявив характер і не задовго до перерви Олег Ільїн скоротив відставання.

    В другому таймі «Шахтар» майже одразу зробив три заміни, а згодом зміцнив захист ще й Сергієм Кривцовим. «Гірники» зміцнили захист, пройти який «Колосу» не вдалося. Зате «Шахтар» забив утретє. З передачі Алана Патріка відзначився Михайло Мудрик.

    В інших матча дня «Дніпро-1» на виїзді здолав «Інгулець» (1:0), а «Зоря» взяла гору над «Вересом» і повернулася на третю сходинку турнірної таблиці.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Шахтар» ФК «Колос» (Ковалівка)
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    «Шахтар» наздогнав «Динамо» і очолив турнірну таблицю Прем’єр-ліги