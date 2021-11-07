«Шахтар» наздогнав «Динамо» і очолив турнірну таблицю Прем’єр-ліги

Донецька команда здолала «Колос», «Зоря» перемогла «Верес»

У чемпіонаті України наступило двовладдя. «Шахтар» скористався осічкою київського «Динамо», яке поступилося на домашній арені «Ворсклі». Донеччани в 13-му турі грали на виїзді з «Колосом» і впевнено перемогли – 3:1.

Перед грою в тренерському штабі ковалівців відбулася дивна річ. Виконувач обов’язки головного тренера Сергій Кузнецов несподівано подав у відставку. На гру з «Шахтарем» команду вивів Ярослав Вишняк.

Важко сказати, наскільки позначилася нервова атмосфера в «Колосі» на команді, але команда Роберто Де Дзербі досить легко повела в рахунку. Вже на початку зустрічі у ворота ковалівців влетів м’яч від Миколи Матвієнка. В середині тайму Фернандо подвоїв рахунок і, здавалося, гру зроблено.

Але «Колос» проявив характер і не задовго до перерви Олег Ільїн скоротив відставання.

В другому таймі «Шахтар» майже одразу зробив три заміни, а згодом зміцнив захист ще й Сергієм Кривцовим. «Гірники» зміцнили захист, пройти який «Колосу» не вдалося. Зате «Шахтар» забив утретє. З передачі Алана Патріка відзначився Михайло Мудрик.

В інших матча дня «Дніпро-1» на виїзді здолав «Інгулець» (1:0), а «Зоря» взяла гору над «Вересом» і повернулася на третю сходинку турнірної таблиці.