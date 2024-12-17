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Мудрик відреагував на допінговий скандал

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Мудрик відреагував на допінговий скандал
фото з відкритих джерел

Наш співвітчизник зараз співпрацює з усіма організаціями, які розглядають його справу, а також намагається з'ясувати, як саме допінг міг опинитися в його організмі

Футболіст збірної України Михайло Мудрик підтвердив, що здав позитивний тест на наявність в організмі заборонених речовин. 23-річний вінгер лондонського «Челсі» зазначив, що ситуація стала для нього шокуючою, адже він ніколи не приймав допінг. Про це він написав у соцмережах.

Наш співвітчизник додав, що зараз співпрацює з усіма організаціями, які розглядають його справу, а також намагається з'ясувати, як саме допінг міг опинитися в його організмі.

«Підтверджую, що мені повідомили, що у зразку, який я надав Футбольній Асоціації, містилася заборонена речовина. Це стало повним шоком, тому що я ніколи свідомо не вживав заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю зі своєю командою над з'ясуванням того, як це могло статися. Я знаю, що не робив нічого поганого і сподіваюся, що скоро повернуся на поле», – заявив українець.

Офіційний сайт «Челсі» також випустив короткий комюніке, в якому «сині» висловили підтримку гравцю: «Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що спричинило негативні результати аналізу».

Нагадаємо, що Мудрик відіграв за «Челсі» 73 матчі у всіх турнірах. Футболіст відзначився 19 результативними діями. Востаннє він виходив на поле 28-го листопада у матчі Ліги конференцій проти «Гайденгайма», а до заявки лондонського клубу потрапляв на початку грудня.

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Теги: допінг навколофутбол Михайло Мудрик

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