Ліквідація генерал-лейтенанта РФ та позитивний допінг-тест Мудрика: головне за ніч

Близько 6:00 ранку на Разянському проспекті у Москві пролунав потужний вибух

Окупанти просуваються в Донецькій області, у РФ ліквідували генерал-лейтенанта, а підозрюваним у ДТП на Львівщині обрали запобіжний захід. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

За даними ISW, українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на Покровському напрямку внаслідок продовження боїв у цьому районі 16 грудня. Зокрема, мова йде про селище Шевченко.

Водночас ворог окупував Ганнівку на Донеччині. Крім того, окупанти також просунулись біля Кругленького, Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському.

Ліквідація генерал-лейтенанта РФ

Сьогодні близько 6:00 ранку на Разянському проспекті у Москві пролунав потужний вибух.

У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ та його помічник. За даними російських ЗМІ, мова може йти про Ігоря Кирилова.

За попередніми даними, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до ручки електросамоката та приведений у дію дистанційно.

Запобіжний захід підозрюваним у ДТП на Львівщині

24-річному підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, обрано запобіжний захід. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смертьлюдей (ч. 3 ст. 136 КК України). Його триматимуть під вартою з правом внесення застави.

Футболіст Мудрик провалив допінг-тест

Півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Яку саме заборонену речовину знайшли в організмі – не уточнюється.

Спортсмену загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

США пояснили, що вважатимуть посиленням ескалації на фронті в Україні

Державний департамент США підтвердив, що серед військових КНДР у Курській області є жертви та попередив, що потенційне введення північнокорейських солдатів в Україну для участі в бойових діях розцінюватиметься як посилення ескалації.

Там заявили, що північнокорейські солдати, які були розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили в війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових.