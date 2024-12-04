«Олександрія» та «Динамо» зіграли внічию в перенесеному матчі УПЛ
Обидва клуби є лідерами турнірної таблиці УПЛ та мають однакову кількість очок
Футбольний клуб «Динамо» зіграв унічию з «Олександрією». Гра мала відбутися ще у липні, проте через виклики гравців клубів у олімпійську збірну поєдинок провели у грудні.
Варто зазначити, що обидва клуби є лідерами турнірної таблиці української Прем'єр-ліги та мають однакову кількість очок (37 після нічиї). Попри 12 завданих ударів на дві команди, «Динамо» та «Олександрія» не змогли відзначитися забитим м'ячем й поєдинок завершився нічиєю з рахунком 0:0.
Як відомо, у сезоні-2023/24 обидва матчі УПЛ між «Олександрією» і «Динамо» завершилися перемогою столичної команди. У першому колі кияни обіграли свого суперника з рахунком 4:2 (у «Динамо» дубль оформив Володимир Бражко, і ще по голу провели Владислав Ванат і Віталій Буяльський, а в «Олександрії» забивали Джевані Джуніор і Данило Скорко), а в Олександрії було зафіксовано результат 1:0 на користь «біло-синіх» (єдиний гол на рахунку Володимира Бражка).
У своїх останніх матчах у нинішній першості «Олександрія» і «Динамо» домоглися різних результатів. Якщо «городяни» з рахунком 3:0 розгромили на своєму полі одеський «Чорноморець», то кияни задовольнилися нічиєю в гостьовій зустрічі з ковалівським «Колосом» – 1:1.
Турнірна таблиця УПЛ після 15 турів
- «Динамо» (Київ) – 37 очок (15 матчів), 33:11 (різниця м'ячів)
- «Олександрія» – 37 (15), 25:8
- «Шахтар» (Донецьк) – 30 (14), 38:13
- «Кривбас» (Кривий Ріг) – 25 (14), 17:12
- «Полісся» (Житомир) – 23 (14), 22:14
- «Карпати» (Львів) – 21 (15), 17:19
- «Верес» (Рівне) – 19 (15), 17:18
- «Рух» (Львів) – 19 (14), 18:10
- «Зоря» (Луганськ) – 19 (15), 16:19
- ЛНЗ (Черкаси) – 18 (15), 16:22
- «Ворскла» (Полтава) – 16 (15), 14:21
- «Колос» (Ковалівка) – 14 (15), 9:12
- «Чорноморець» (Одеса) – 12 (15), 9:20
- «Лівий Берег» (Київ) – 10 (15), 5:19
- «Оболонь» (Київ) – 10 (15), 7:28
- «Інгулець» (Петрове) – 9 (15), 12:29
До слова, цієї неділі, 8 грудня, «Динамо» та «Олександрія» знову зіграють між собою, але вже в Києві, в межах 16-го туру УПЛ.
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