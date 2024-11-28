Тенісистка Іга Свьонтек провалила допінг-тест через снодійне

Розслідування ITIA показало, що джерелом речовини були забруднені ліки



Незалежний орган боротьби з негативними явищами в тенісі (ITIA) на своєму офіційному сайті оголосив про те, що друга ракетка світу полька Іга Свьонтек провалила допінг-тест. Розслідування ITIA показало, що джерелом речовини були забруднені ліки.

Колишня перша ракетка світу дістала дискваліфікацію на один місяць. У зразку, взятому у позазмагальний період у серпні 2024 року, було виявлено мінімальний вміст забороненої речовини триметазидин. Спортсменка змогла довести, що допінг потрапив до її організму ненавмисно.

ITIA 12 вересня відправив тенісистці попереднє повідомлення про порушення антидопінгових правил, що спричинило обов'язкове тимчасове усунення, через яке спортсменка пропустила три турніри. Свьонтек не грала на турнірах WTA 500 у Сеулі, WTA 1000 у Пекіні та WTA 1000 в Ухані під час усунення. Також полька втратила зароблені призові та очки за виступ на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

Свьонтек 22 вересня подала апеляцію, повідомивши, що виявила триметазидин у снодійному, яке приймала. Дві незалежні лабораторії Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) підтвердили забруднення препарату.

Тимчасове усунення спортсменки було знято 4 жовтня.

Нагадаємо, 219 спортсменів знялися зі змагань з важкої атлетики в Індії, коли дізналися про приїзд на змагання співробітників антидопінгової агенції країни. Чемпіонат проходив у місті Модінагар, штат Уттар-Прадеш. Незадовго до його початку штангістам повідомили про допінг-контроль. У результаті 219 осіб із заявлених 519 відмовилися від участі.