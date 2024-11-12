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Ребров поставив крапку щодо конфлікту між Мудриком і Шапаренком у збірній України

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Ребров поставив крапку щодо конфлікту між Мудриком і Шапаренком у збірній України
Шапаренко та Мудрик
фото з відкритих джерел

Для гравців збірної України це стоїть на першому плані стоїть спорт

Наставник збірної України Сергій Ребров прокоментував інцидент між Михайлом Мудриком та Миколою Шапаренком, які нібито не поділили ігровий номер на футболці. Про це він повідомив в інтерв'ю для Youtube-каналу «ПРЯМА ЧЕРВОНА».

«Де, хто це казав? Ви завжди коментуєте чутки. «От ми там почули, ми те чули, те чули» . Але хто знає, як воно взагалі було? Не було ніякого конфлікту. Так, Мудрик пропускав гру, Шапаренко взяв цей номер. Чому усі розповсюджують якісь чутки та завжди думають, що якась атмосфера не та?», – сказав він.

При цьому Ребров додав, що від конфліктів страждає атмосфера у команді.

«А що трапилося? Я не розумію. Хто сказав, що там якийсь конфлікт? Чому ви думаєте, що для гравців збірної України це стоїть на першому плані? Ну, поговорили, запитали – це нормальні речі. Це професіонали, це гравці, яким не 15 років», – повідомив він.

Нагадаємо, що після двох вересневих матчів збірної України в Лізі націй-2024/2025 проти Албанії (1:2) та Чехії (2:3) сталася зміна в історичному реєстрі головних тренерів нашої національної команди.

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Теги: Сергій Ребров НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

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