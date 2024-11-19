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Збірна України з футболу оголосила заявку на вирішальну гру Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Збірна України з футболу оголосила заявку на вирішальну гру Ліги націй
Гра пройде у Тирані на стадіон «Air Albania». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом

До заявки не потрапив Владислав Ванат

Стала відома заявка збірної України з футболу на матч шостого туру Ліги націй проти Албанії.

Із тих футболістів, які перебувають у Тирані, до заявки не потрапив Владислав Ванат. Форвард «Динамо» також пропустив матч із Грузією через пошкодження.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олексій Сич («Рух» Львів)

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван КалюжнийОлександрія»), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, збірна України проведе свій шостий та вирішалний матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – наша команда зіграє поєдинок проти Албанії.

Гра пройде у Тирані на стадіон «Air Albania». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна. Також гру безкоштовно покаже канал Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.

Крім того, поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Нагадаємо, зігравши внічию з Грузією (1:1), команда Сергія Реброва має п'ять очок і залишається на четвертій сходинці в групі В1. Відставання «синьо-жовтих» від Грузії та Албанії на другому-третьому місцях становить два бали.

Турнірна таблиця групи В1

  1. Чехія – 8 очок (5 матчів), 7:7 (різниця голів)
  2. Грузія – 7 (5), 6:4
  3. Албанія – 7 (5), 3:4
  4. Україна – 5 (5), 6:7

Четверте місце, яке наразі посідає Україна, загрожує прямим вильотом у дивізіон С Ліги націй. Перша ж позиція стала недосяжною для підопічних Реброва – лідер групи Чехія має на три очки більше за «синьо-жовтих» і володіє перевагою в очних іграх.

Ключового значення відтак набуває матч з Албанією, за підсумками якого Україна може претендувати на друге місце групи, а з ним – на участь у плейоф за підвищення в класі. Важливо враховувати й результат іншого матчу вівторка, в якому гратимуть Грузія та Чехія.

Всі сценарії України в шостому турі Ліги націй 2024/25

  • Перемога над Албанією та непрограш Чехії грузинам – друге місце для України (плейоф за вихід у дивізіон А).
  • Перемога над Албанією та перемога Грузії над чехами – третє місце для України (плейоф за збереження місця у дивізіоні В).
  • Нічия або поразка від Албанії – четверте місце (виліт до дивізіону С).

В історії виступів у Лізі націй збірній України ще не доводилося грати в третьому дивізіоні євротурніру. Минулого сезону (2022/23) збірна зупинилася за крок від підвищення до ліги А – відставання від Шотландії склало два очки.

Теги: Збірна України Олександр Зінченко Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Олександрія Микола Матвієнко Роман Яремчук Олександр Зубков Олексій Гуцуляк Артем Довбик Валерій Бондар Юхим Конопля Анатолій Трубін Олександр Назаренко Дмитро Різник Ілля Забарний Іван Калюжний Михайло Мудрик Георгій Судаков Дмитро Криськів Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ

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