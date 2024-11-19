Збірна України з футболу оголосила заявку на вирішальну гру Ліги націй

Гра пройде у Тирані на стадіон «Air Albania». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом

До заявки не потрапив Владислав Ванат

Стала відома заявка збірної України з футболу на матч шостого туру Ліги націй проти Албанії.

Із тих футболістів, які перебувають у Тирані, до заявки не потрапив Владислав Ванат. Форвард «Динамо» також пропустив матч із Грузією через пошкодження.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олексій Сич («Рух» Львів)

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, збірна України проведе свій шостий та вирішалний матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – наша команда зіграє поєдинок проти Албанії.

Гра пройде у Тирані на стадіон «Air Albania». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна. Також гру безкоштовно покаже канал Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.

Крім того, поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Нагадаємо, зігравши внічию з Грузією (1:1), команда Сергія Реброва має п'ять очок і залишається на четвертій сходинці в групі В1. Відставання «синьо-жовтих» від Грузії та Албанії на другому-третьому місцях становить два бали.

Турнірна таблиця групи В1

Чехія – 8 очок (5 матчів), 7:7 (різниця голів) Грузія – 7 (5), 6:4 Албанія – 7 (5), 3:4 Україна – 5 (5), 6:7

Четверте місце, яке наразі посідає Україна, загрожує прямим вильотом у дивізіон С Ліги націй. Перша ж позиція стала недосяжною для підопічних Реброва – лідер групи Чехія має на три очки більше за «синьо-жовтих» і володіє перевагою в очних іграх.

Ключового значення відтак набуває матч з Албанією, за підсумками якого Україна може претендувати на друге місце групи, а з ним – на участь у плейоф за підвищення в класі. Важливо враховувати й результат іншого матчу вівторка, в якому гратимуть Грузія та Чехія.

Всі сценарії України в шостому турі Ліги націй 2024/25

Перемога над Албанією та непрограш Чехії грузинам – друге місце для України (плейоф за вихід у дивізіон А).

Перемога над Албанією та перемога Грузії над чехами – третє місце для України (плейоф за збереження місця у дивізіоні В).

Нічия або поразка від Албанії – четверте місце (виліт до дивізіону С).

В історії виступів у Лізі націй збірній України ще не доводилося грати в третьому дивізіоні євротурніру. Минулого сезону (2022/23) збірна зупинилася за крок від підвищення до ліги А – відставання від Шотландії склало два очки.