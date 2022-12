Футболка Мексики на підлозі: Мессі відреагував на скандальний епізод мундіалю (відео)

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився на тему гучного відео з роздягальні команди в Катарі після матчу з Мексикою. Про це повідомляє мексиканське видання TUDN.

«Це було непорозуміння. Будь-хто, хто знає мене, знає, що з мого боку немає неповажного відношення. Це роздягальня, речі після гри. Мені нема за що вибачатися, тому що я не проявляю неповагу до народу Мексики чи футболки», – сказав Мессі з мікст-зони стадіону в Досі після гри Польща – Аргентина.

Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting.



If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu