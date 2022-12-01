Футболка Мексики на підлозі: Мессі відреагував на скандальний епізод мундіалю (відео)

Мессі запевнив, що не проявляв неповагу до народу Мексики чи футболки

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився на тему гучного відео з роздягальні команди в Катарі після матчу з Мексикою. Про це повідомляє мексиканське видання TUDN.

«Це було непорозуміння. Будь-хто, хто знає мене, знає, що з мого боку немає неповажного відношення. Це роздягальня, речі після гри. Мені нема за що вибачатися, тому що я не проявляю неповагу до народу Мексики чи футболки», – сказав Мессі з мікст-зони стадіону в Досі після гри Польща – Аргентина.

Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting.



If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu — Mu. (@FutbolMuu) November 27, 2022

Нагадаємо, на відео, яке з'явилося в мережі, Мессі, який обмінявся футболками з капітаном мексиканців Андресом Гуардадо, у роздягальні кинув цю футболку на підлогу. Мексиканський боксер Сауль Альварес бурхливо відреагував на такий вчинок, обурившись зі словами «він витер підлогу футболкою збірної Мексики», але пізніше вибачився за емоції та недоречні коментарі.

Раніше вболівальники Саудівської Аравії зірвали ефір журналісту питанням про Мессі.