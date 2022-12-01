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Футболка Мексики на підлозі: Мессі відреагував на скандальний епізод мундіалю (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Футболка Мексики на підлозі: Мессі відреагував на скандальний епізод мундіалю (відео)
Мессі назвав епізод в роздягальні непорозумінням
фото: AFP

Мессі запевнив, що не проявляв неповагу до народу Мексики чи футболки

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився на тему гучного відео з роздягальні команди в Катарі після матчу з Мексикою. Про це повідомляє мексиканське видання TUDN.

«Це було непорозуміння. Будь-хто, хто знає мене, знає, що з мого боку немає неповажного відношення. Це роздягальня, речі після гри. Мені нема за що вибачатися, тому що я не проявляю неповагу до народу Мексики чи футболки», – сказав Мессі з мікст-зони стадіону в Досі після гри Польща – Аргентина.

Нагадаємо, на відео, яке з'явилося в мережі, Мессі, який обмінявся футболками з капітаном мексиканців Андресом Гуардадо, у роздягальні кинув цю футболку на підлогу. Мексиканський боксер Сауль Альварес бурхливо відреагував на такий вчинок, обурившись зі словами «він витер підлогу футболкою збірної Мексики», але пізніше вибачився за емоції та недоречні коментарі.

Раніше вболівальники Саудівської Аравії зірвали ефір журналісту питанням про Мессі.

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Теги: Мексика навколофутбол Ліонель Мессі ЧС-2022

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