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Оприлюднено деталі парі Мессі з польським голкіпером на мундіалі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оприлюднено деталі парі Мессі з польським голкіпером на мундіалі
Щесни не збирається повертати борг Мессі
фото із соцмереж

Польський голкіпер поставив 100 євро на те, що суддя не призначить пенальті

Воротар збірної Польщі Войцех Щесни розповів про момент із призначенням пенальті на Ліонелі Мессі у першому таймі матчу Польща – Аргентина. Коли бригада VAR (система відеодопомоги арбітрам – «Главком») покликала Данні Маккелі до монітора, голкіпер поляків запропонував капітану аргентинців парі, про що розповів після матчу.

«Розмова з Мессі? Я сказав, що ставлю 100 євро на те, що суддя не призначить пенальті. Тож я програв парі з Мессі. Не знаю, чи це дозволено, чи, можливо, мене оштрафують. Платити йому не збираюся – у нього й так достатньо грошей», – наводить слова Щесни аргентинське видання Ole.

Нагадаємо, пенальті був призначений після боротьби Щесни та Мессі у штрафному майданчику. У результаті Ліонель сам виконав 11-метровий, а Войцех парирував удар лідера аргентинців. Для нього це вже другий відбитий пенальті на Чемпіонаті світу – 2022 року.

Раніше вболівальники Саудівської Аравії зірвали ефір журналісту питанням про Мессі.

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Теги: Войцех Щесни Ліонель Мессі ЧС-2022

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