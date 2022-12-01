Оприлюднено деталі парі Мессі з польським голкіпером на мундіалі

Польський голкіпер поставив 100 євро на те, що суддя не призначить пенальті

Воротар збірної Польщі Войцех Щесни розповів про момент із призначенням пенальті на Ліонелі Мессі у першому таймі матчу Польща – Аргентина. Коли бригада VAR (система відеодопомоги арбітрам – «Главком») покликала Данні Маккелі до монітора, голкіпер поляків запропонував капітану аргентинців парі, про що розповів після матчу.

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«Розмова з Мессі? Я сказав, що ставлю 100 євро на те, що суддя не призначить пенальті. Тож я програв парі з Мессі. Не знаю, чи це дозволено, чи, можливо, мене оштрафують. Платити йому не збираюся – у нього й так достатньо грошей», – наводить слова Щесни аргентинське видання Ole.

Нагадаємо, пенальті був призначений після боротьби Щесни та Мессі у штрафному майданчику. У результаті Ліонель сам виконав 11-метровий, а Войцех парирував удар лідера аргентинців. Для нього це вже другий відбитий пенальті на Чемпіонаті світу – 2022 року.

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Раніше вболівальники Саудівської Аравії зірвали ефір журналісту питанням про Мессі.