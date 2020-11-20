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    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)

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    Так має виглядати лижний стадіон у Буковелі - На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    Так має виглядати лижний стадіон у Буковелі
    Скрін-шот

    Найближчим часом Україна може отримати сучасну біатлонну арену

    У селі Поляниця Яремчанського району Івано-Франківської області, на території лижного відпочинкового комплексу «Буковель» виходить на фінішну пряму будівництво сучасної біатлонної бази, на якій можна буде проводити змагання найвищого світового рівня.

    За повідомленням відомого біатлонного активіста Ігора Могильняка, станом на 18 листопада вже повністю було готове стрільбище. В процесі завершення перебуває будівництво мостів. Також завершені роботи над пристроями засніження траси з системою додаткового охолодження води. З настанням перших морозів снігові «гармати» будуть у дії.

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    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    На біатлонному стадіоні в Буковелі вже збудували стрільбище (фото і відео)
    Світлини - Ігор Могильняк

    Також Федерація біатлону України підготувала комп’ютерну відео проекцію майбутньої біатлонної траси в Буковелі.

    Зауважимо, що в інтерв’ю «Главкому» президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповідав, що торік у будівництво біатлонного стадіону з державного бюджету було витрачено 100 мільйонів гривень. Ще 70 мільйонів було виділено на завершення робіт цьогоріч.

     Читайте також: Чому нашим спортсменам бракує патріотизму? Інтерв’ю з першим міністром спорту Незалежної України
    Теги: біатлон будівництво Володимир Бринзак Буковель
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