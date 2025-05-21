На чемпіонаті світу з хокею визначилися всі чвертьфіналісти
Матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею відбудуться завтра, 22 травня
На чемпіонаті світу з хокею визначилися всі учасники чвертьфіналу. Про це повідомляє «Главком».
У вівторок, 20 травня, у заключному матчі групового етапу турніру збірна Данії перемогла команду Німеччини.
У групі B збірна Данії посіла четвертий рядок і вийшла у плей-офф, команда Німеччини стала п'ятою і завершила боротьбу за нагороди.
1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею
- Канада – Данія
- Швейцарія – Австрія
- Швеція – Чехія
- США – Фінляндія
Матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею відбудуться завтра, 22 травня.
Чемпіонат світу проходить у Швеції та Данії, турнір завершиться 25 травня.
Нагадаємо, збірна України з хокею дізналася ім'я всіх суперників в дивізіоні IA на наступний сезон.
Останні суперники нашої збірної визначилися за підсумками сьомого туру чемпіонату світу в елітному дивізіоні.
В останньому турі групи А Франція поступилися Словенії – 1:3. Не здобувши жодної перемоги на турнірі, Франція покинула елітний дивізіон та приєдналася до України в дивізіоні IA у 2026 році.
Іншим суперником нашої збірної став Казахстан.
Збірна Казахстану сьогодні, 20 травня, поступилася Швейцарії у матчі групи В – 1:4.
Внаслідок цієї поразки Казахстан посів останнє місце у групі В і також вилетів із елітного дивізіону.
Учасники чемпіонату світу 2026 року у дивізіоні IA
- Україна
- Японія
- Польща
- Литва
- Франція
- Казахстан
Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.
Клуб «Флорида Пантерз» став останнім півфіналістом Кубка Стенлі 2025 року.
У ніч на 19 травня «пантери» розгромили «Торонто Мейпл Ліфс» (6:1) у сьомому вирішальному матчі серії.
У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».
Коментарі — 0