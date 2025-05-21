Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На чемпіонаті світу з хокею визначилися всі чвертьфіналісти

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
На чемпіонаті світу з хокею визначилися всі чвертьфіналісти
Швеція у 1/4 фіналу зіграє з Чехією
фото: Reuters

Матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею відбудуться завтра, 22 травня

На чемпіонаті світу з хокею визначилися всі учасники чвертьфіналу. Про це повідомляє «Главком».

У вівторок, 20 травня, у заключному матчі групового етапу турніру збірна Данії перемогла команду Німеччини.

У групі B збірна Данії посіла четвертий рядок і вийшла у плей-офф, команда Німеччини стала п'ятою і завершила боротьбу за нагороди.

1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею

  • Канада – Данія
  • Швейцарія – Австрія
  • Швеція – Чехія
  • США – Фінляндія

Матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею відбудуться завтра, 22 травня.

Чемпіонат світу проходить у Швеції та Данії, турнір завершиться 25 травня.

Нагадаємо, збірна України з хокею дізналася ім'я всіх суперників в дивізіоні IA на наступний сезон.

Останні суперники нашої збірної визначилися за підсумками сьомого туру чемпіонату світу в елітному дивізіоні.

В останньому турі групи А Франція поступилися Словенії – 1:3. Не здобувши жодної перемоги на турнірі, Франція покинула елітний дивізіон та приєдналася до України в дивізіоні IA у 2026 році. 

Іншим суперником нашої збірної став Казахстан. 

Збірна Казахстану сьогодні, 20 травня, поступилася Швейцарії у матчі групи В – 1:4.

Внаслідок цієї поразки Казахстан посів останнє місце у групі В і також вилетів із елітного дивізіону.

Учасники чемпіонату світу 2026 року у дивізіоні IA

  • Україна
  • Японія
  • Польща
  • Литва
  • Франція
  • Казахстан

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

Клуб «Флорида Пантерз» став останнім півфіналістом Кубка Стенлі 2025 року.

У ніч на 19 травня «пантери» розгромили «Торонто Мейпл Ліфс» (6:1) у сьомому вирішальному матчі серії.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».

Теги: хокей чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юнацька збірна України з хокею у першому турі розгромила господарів змагань — Угорщину
Юнацький чемпіонат світу з хокею: де дивитися матчі збірної України
21 квiтня, 09:45
Валуєв заявив, що не хоче обговорювати Гашека
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
22 квiтня, 20:28
Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях
Очільник МВС Чехії запропонував Гашеку державний захист після погроз Медведєва
24 квiтня, 19:39
Юнацька збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу перемогою над Казахстаном
Україна посіла друге місце у дивізіоні 1А на юнацькому чемпіонаті світу з хокею
27 квiтня, 10:14
Котелевський переміг у обох вправах: ривку з результатом 142 кг та поштовху – 172 кг
Котелевський здобув три золота чемпіонату світу з важкої атлетики серед юнаків
3 травня, 09:11
За підсумками світової першості юні українські важкоатлети здобули 4 «великі» медалі у двоборстві
Українські важкоатлети здобули 10 нагород на чемпіонаті світу серед молоді
6 травня, 12:58
У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз»
Визначилися всі учасники півфіналу плей-оф НХЛ
19 травня, 12:10
Руні є першим американцем, який відпрацював 1500 ігор у НХЛ
Арбітр НХЛ достроково завершив поєдинок через удар ключкою в голову
19 травня, 13:39
У 2026 році Україна гратиме у дивізіоні IA
Визначилися всі суперники України на чемпіонаті світу з хокею 2026 року
Вчора, 16:25

Новини

«Тоттенгем» – «Манчестер Юнайтед»: де та коли дивитися фінал Ліги Європи
«Тоттенгем» – «Манчестер Юнайтед»: де та коли дивитися фінал Ліги Європи
Сили оборони знищили призера чемпіонату Росії зі спортивного орієнтування
Сили оборони знищили призера чемпіонату Росії зі спортивного орієнтування
На чемпіонаті світу з хокею визначилися всі чвертьфіналісти
На чемпіонаті світу з хокею визначилися всі чвертьфіналісти
Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на перший етап Євроліги
Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на перший етап Євроліги
У тренера збірної Росії з футболу виявилося дві дружини
У тренера збірної Росії з футболу виявилося дві дружини
Пішов з життя 31-річний гравець збірної Ізраїлю з футболу
Пішов з життя 31-річний гравець збірної Ізраїлю з футболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
91K
Стали відомі деталі спецоперації з повернення краденої панагії, яку привласнив глава РПЦ
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
23K
«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico
17K
Гашек: Трамп допоміг Росії і Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі
14K
Кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua