На чемпіонаті світу з хокею визначилися всі чвертьфіналісти

Швеція у 1/4 фіналу зіграє з Чехією

Матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею відбудуться завтра, 22 травня

На чемпіонаті світу з хокею визначилися всі учасники чвертьфіналу. Про це повідомляє «Главком».

У вівторок, 20 травня, у заключному матчі групового етапу турніру збірна Данії перемогла команду Німеччини.

У групі B збірна Данії посіла четвертий рядок і вийшла у плей-офф, команда Німеччини стала п'ятою і завершила боротьбу за нагороди.

1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею

Канада – Данія

Швейцарія – Австрія

Швеція – Чехія

США – Фінляндія

Матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею відбудуться завтра, 22 травня.

Чемпіонат світу проходить у Швеції та Данії, турнір завершиться 25 травня.

Нагадаємо, збірна України з хокею дізналася ім'я всіх суперників в дивізіоні IA на наступний сезон.

Останні суперники нашої збірної визначилися за підсумками сьомого туру чемпіонату світу в елітному дивізіоні.

В останньому турі групи А Франція поступилися Словенії – 1:3. Не здобувши жодної перемоги на турнірі, Франція покинула елітний дивізіон та приєдналася до України в дивізіоні IA у 2026 році.

Іншим суперником нашої збірної став Казахстан.

Збірна Казахстану сьогодні, 20 травня, поступилася Швейцарії у матчі групи В – 1:4.

Внаслідок цієї поразки Казахстан посів останнє місце у групі В і також вилетів із елітного дивізіону.

Учасники чемпіонату світу 2026 року у дивізіоні IA

Україна

Японія

Польща

Литва

Франція

Казахстан

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

Клуб «Флорида Пантерз» став останнім півфіналістом Кубка Стенлі 2025 року.

У ніч на 19 травня «пантери» розгромили «Торонто Мейпл Ліфс» (6:1) у сьомому вирішальному матчі серії.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».