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Котелевський здобув три золота чемпіонату світу з важкої атлетики серед юнаків

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Котелевський здобув три золота чемпіонату світу з важкої атлетики серед юнаків
Котелевський переміг у обох вправах: ривку з результатом 142 кг та поштовху – 172 кг

З сумою у двоборстві 314 кг Котелевський з відривом випередив суперників

Сергій Котелевський став абсолютним чемпіоном світу з важкої атлетики серед юнаків (U17). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

У Перу триває світова першість з важкої атлетики у двох вікових групах.

Надуспішним став виступ юного представника України Сергія Котелевського.

У віковій групі до 17 років у ваговій категорії до 81 кг він переміг у обох вправах: ривку з результатом 142 кг та поштовху – 172 кг.

З сумою у двоборстві 314 кг Котелевський з відривом випередив суперників та став чемпіоном світу

Як повідомлялося, українські важкоатлети відкрили лік медалям на чемпіонаті світу серед юнаків та дівчат до 17 років, юніорів та юніорок до 20 років.

Катерина Малащук у вазі до 45 кг серед дівчат виборола срібло у ривку (69 кг), стала п'ятою у поштовху (81 кг) і у сумі двоборства здобула бронзу (150 кг).

«Велике» золото – у Александри Енн Діаз з Філіппін (152 кг), срібло – у Аріан'є Екандії з Венесуели (151 кг).

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Теги: важка атлетика чемпіонат світу

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