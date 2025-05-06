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Українські важкоатлети здобули 10 нагород на чемпіонаті світу серед молоді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські важкоатлети здобули 10 нагород на чемпіонаті світу серед молоді
За підсумками світової першості юні українські важкоатлети здобули 4 «великі» медалі у двоборстві

Сергій Котелевський став абсолютним чемпіоном світу з важкої атлетики серед юнаків (U17)

Українські важкоатлети здобули 10 нагород на чемпіонаті світу серед молоді, який завершився у Перу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У столиці Перу Лімі завершився чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років, а також юніорів та юніорок до 20 років з важкої атлетики, що проходив упродовж 30 квітня – 5 травня. У змаганнях брали участь 531 спортсмен з 77 країн світу, серед них 9 українців в обидвох вікових категоріях.

За підсумками світової першості юні українські важкоатлети здобули 10 нагород, з них 4 «великі» медалі у двоборстві – за сумою ривка та поштовху (1 золото, 3 бронзи):

  • Три золота: Сергій Котелевський (двоборство, ривок, поштовх) – U17, до 81 кг.
  • Срібло і бронза: Катерина Малащук (двоборство, ривок) – U17, до 45 кг.
  • Срібло і бронза: Володимир Чмих (поштовх, двоборство) – U17, понад 102 кг.
  • Дві бронзи: Андрій Боровський (двоборство, поштовх) – U20, до 109 кг.
  • Срібло: Ганна Калашник (поштовх) – U20, понад 87 кг.

Нагадаємо, Сергій Котелевський став абсолютним чемпіоном світу з важкої атлетики серед юнаків (U17).

У віковій групі до 17 років у ваговій категорії до 81 кг він переміг у обох вправах: ривку з результатом 142 кг та поштовху – 172 кг.

З сумою у двоборстві 314 кг Котелевський з відривом випередив суперників та став чемпіоном світу

Як повідомлялося, українські важкоатлети відкрили лік медалям на чемпіонаті світу серед юнаків та дівчат до 17 років, юніорів та юніорок до 20 років.

Катерина Малащук у вазі до 45 кг серед дівчат виборола срібло у ривку (69 кг), стала п'ятою у поштовху (81 кг) і у сумі двоборства здобула бронзу (150 кг).

«Велике» золото – у Александри Енн Діаз з Філіппін (152 кг), срібло – у Аріан'є Екандії з Венесуели (151 кг).

Теги: важка атлетика чемпіонат світу

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