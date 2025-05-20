Визначилися всі суперники України на чемпіонаті світу з хокею 2026 року

У 2026 році Україна гратиме у дивізіоні IA

Останні суперники нашої збірної визначилися за підсумками сьомого туру чемпіонату світу в елітному дивізіоні

Збірна України з хокею дізналася ім'я всіх суперників в дивізіоні IA на наступний сезон. Про це повідомляє «Главком».

Останні суперники нашої збірної визначилися за підсумками сьомого туру чемпіонату світу в елітному дивізіоні.

В останньому турі групи А Франція поступилися Словенії – 1:3. Не здобувши жодної перемоги на турнірі, Франція покинула елітний дивізіон та приєдналася до України в дивізіоні IA у 2026 році.

Іншим суперником нашої збірної став Казахстан.

Збірна Казахстану сьогодні, 20 травня, поступилася Швейцарії у матчі групи В – 1:4.

Внаслідок цієї поразки Казахстан посів останнє місце у групі В і також вилетів із елітного дивізіону.

Учасники чемпіонату світу 2026 року у дивізіоні IA

Україна

Японія

Польща

Литва

Франція

Казахстан

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

Клуб «Флорида Пантерз» став останнім півфіналістом Кубка Стенлі 2025 року.

У ніч на 19 травня «пантери» розгромили «Торонто Мейпл Ліфс» (6:1) у сьомому вирішальному матчі серії.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».

Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер.

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.