Визначилися всі учасники півфіналу плей-оф НХЛ
Клуб «Флорида Пантерз» став останнім півфіналістом Кубка Стенлі 2025 року
Визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі. Про це повідомляє «Главком».
Клуб «Флорида Пантерз» став останнім півфіналістом Кубка Стенлі 2025 року.
У ніч на 19 травня «пантери» розгромили «Торонто Мейпл Ліфс» (6:1) у сьомому вирішальному матчі серії.
У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».
Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер.
Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.
У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.
Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.
«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх
Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.
Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.
Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.
Коментарі — 0