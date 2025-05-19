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Арбітр НХЛ достроково завершив поєдинок через удар ключкою в голову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Арбітр НХЛ достроково завершив поєдинок через удар ключкою в голову
Руні є першим американцем, який відпрацював 1500 ігор у НХЛ
фото: AP

Судді Руні наклали шви над оком

Арбітр Кріс Руні через отримане пошкодження не зміг продовжити працювати на сьомому матчі другого раунду плей-офф НХЛ «Торонто» – «Флорида». Про це повідомляє «Главком».

На початку другого періоду арбітр Кріс Руні отримав удар високо піднятою ключкою в область ока, через що не зміг продовжити матч. Він покинув майданчик, після чого йому надали медичну допомогу. Гра була зупинена приблизно на п'ять хвилин, щоб дати можливість резервному арбітру Гаррету Ренку увійти до гри.

На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. TNT повідомило, що суддя отримав розсічення: йому наклали шви над оком.

НХЛ висловила сподівання, що 49-річний Руні, який дебютував як арбітр у 2002 році і провів понад 170 матчів у плей-оф, повернеться на лід найближчим часом. Досвідчений рефері є першим американцем, який відпрацював 1500 ігор у НХЛ.

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

Клуб «Флорида Пантерз» став останнім півфіналістом Кубка Стенлі 2025 року.

У ніч на 19 травня «пантери» розгромили «Торонто Мейпл Ліфс» (6:1) у сьомому вирішальному матчі серії.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».

Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.

Теги: хокей НХЛ

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