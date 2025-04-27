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Україна посіла друге місце у дивізіоні 1А на юнацькому чемпіонаті світу з хокею

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна посіла друге місце у дивізіоні 1А на юнацькому чемпіонаті світу з хокею
Юнацька збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу перемогою над Казахстаном

Україна вперше переграла Казахстан на рівні чемпіонатів світу U18

Юнацька збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А перемогою над Казахстаном. Ця звитяга принесла нашій команді друге срібло поспіль на цьому рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

До цього матчу тренерський штаб збірної підготував лише одну зміну: Ратушняк приєднався до ланки Виставкіна і Сухицького. Саме це ігрове поєднання відкрило рахунок уже на 48-й секунді матчу. 

Ми продовжували контролювати гру і на початку другого періоду, але Спаскін нечистим силовим прийомом різко змінив характер матчу. Судді виписали нашому нападнику 5+20 хвилин штрафу за атаку суперника в область голови або шиї. Упродовж п’ятихвилинної більшості Казахстан зміг зрівняти рахунок, але наші хлопці регулярно загрожували супернику контратаками.

Щойно склади стали рівними, наша збірна вистрелила дублем: між голами Косарєва та Ратушняка минуло трохи більше хвилини. Утім, казахстанці до другої перерви встигли скоротити відставання в рахунку до мінімуму.

У третьому періоді наша команда зіграла дисципліновано – жодного вилучення. «Синьо жовті» відіграли за себе і за дискваліфікованого Спаскіна та допомогли Боброву більше не пропустити.

У підсумку наша збірна вперше переграла Казахстан на рівні чемпіонатів світу U18, вчетверте почула переможний Гімн України на турнірі в Угорщині та здобула срібло. Казахстан отримав бронзові нагороди, а золото і право піднятися в класі здобула збірна Данії. Залишила дивізіон команда Австрії.

Чемпіонат світу U18, Дивізіон 1, група А

Казахстан – Україна 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – Виставкін (Ратушняк, Косарєв), 00:48. 1:1 – Саркенов (Макиш, Ібрагім – більш.), 29:38. 1:2 – Косарев (Ратушняк, Виставкін), 33:26. 1:3 –  Ратушняк (Сухицький, Васяк), 34:42. 2:3 – Бакит (Міндубаєв, Туссупбеков), 36:48.

Нагадаємо, Україна розгромила Словенію у четвертому турі юнацького чемпіонату світу з хокею.

Теги: хокей чемпіонат світу

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