На етапі Кубка світу з лижоролерів в Італії українські лижники виграли дві нагороди (фото)



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Лада Нестеренко була другою, а Ян Коструба – третім

13-14 вересня в італійському Monte Bondone проходив етап Кубка світу з лижоролерів серед юніорів та дорослих.

У змаганнях взяли участь й українські лижні гонщики, інформує офіційний сайт Федерації лижного спорту України.

Єдиний юніор від команди – Ян Коструба – завоював бронзу у гонці класичним стилем на дистанції 2,5 км. У спринті вільним стилем він посів 11-ту позицію із 16-ти можливих.

Серед дорослої команди найвищу відзнаку отримала Лада Нестеренко, яка у гонці класичним стилем фінішувала другою та завоювала срібло.

У цій же дисципліні Юлія Кроль фінішувала дев’ятою, а Вікторія Олех – 13-ою серед 18 спортсменок.

Серед чоловіків у гонці класичним стилем на дистанції 5 км найшвидше фінішував Олексій Красовський, показавши шостий результат. Андрій Орлик зайняв восьме місце, Олександр Мукшин – 16-те, Руслан Перехода – 20-те.

У другий змагальний день у спринті вільним стилем Юлія Кроль фінішувала дев’ятою, Вікторія Олех та Лада Нестеренко – 16-ою та 17-ою відповідно.

Серед чоловіків найкращий результат показав Руслан Перехода, який прибув до фінішу 12-м, Олексій Красовський здобув 15-й результат, Олександр Мукшин став 21-м, а Андрій Орлик фінішував 25-м.

Завершення сезону лижоролерів відбудеться вже 20-21 вересня у Чернігові.