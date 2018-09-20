  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На етапі Кубка світу з лижоролерів в Італії українські лижники виграли дві нагороди (фото)

    • Розсилка
    На етапі Кубка світу з лижоролерів в Італії українські лижники виграли дві нагороди (фото)

    Лада Нестеренко була другою, а Ян Коструба – третім

    13-14 вересня в італійському Monte Bondone проходив етап Кубка світу з лижоролерів серед юніорів та дорослих.

    У змаганнях взяли участь й українські лижні гонщики, інформує офіційний сайт Федерації лижного спорту України.

    Єдиний юніор від команди – Ян Коструба – завоював бронзу у гонці класичним стилем на дистанції 2,5 км. У спринті вільним стилем він посів 11-ту позицію із 16-ти можливих.

    Серед дорослої команди найвищу відзнаку отримала Лада Нестеренко, яка у гонці класичним стилем фінішувала другою та завоювала срібло.

    У цій же дисципліні Юлія Кроль фінішувала дев’ятою, а Вікторія Олех – 13-ою серед 18 спортсменок.

    Серед чоловіків у гонці класичним стилем на дистанції 5 км найшвидше фінішував Олексій Красовський, показавши шостий результат. Андрій Орлик зайняв восьме місце, Олександр Мукшин – 16-те, Руслан Перехода – 20-те.

    У другий змагальний день у спринті вільним стилем Юлія Кроль фінішувала дев’ятою, Вікторія Олех та Лада Нестеренко – 16-ою та 17-ою відповідно.

    Серед чоловіків найкращий результат показав Руслан Перехода, який прибув до фінішу 12-м, Олексій Красовський здобув 15-й результат, Олександр Мукшин став 21-м, а Андрій Орлик фінішував 25-м.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На етапі Кубка світу з лижоролерів в Італії українські лижники виграли дві нагороди (фото)
    На етапі Кубка світу з лижоролерів в Італії українські лижники виграли дві нагороди (фото)
    На етапі Кубка світу з лижоролерів в Італії українські лижники виграли дві нагороди (фото)
    На етапі Кубка світу з лижоролерів в Італії українські лижники виграли дві нагороди (фото)
    Фото взяті з сайту ФЛСУ

    Завершення сезону лижоролерів відбудеться вже 20-21 вересня у Чернігові.

    Кубок світу українці лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ